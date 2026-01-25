Tres supuestos terroristas muertos en una operación militar en Pakistán

El nombre de Faruq, alias 'Soro', figura entre los identificados por las autoridades paquistaníes como líderes de una célula militante abatida en recientes operativos, y además, el Ejército asegura haber confiscado un arsenal de municiones y materiales explosivos en la zona de Panjgur, provincia de Baluchistán. Según informó el Ejército de Pakistán, tres presuntos integrantes del grupo Fitna al Hindustan murieron este domingo durante una acción militar llevada a cabo en dicho distrito, en el oeste del país. Las fuerzas de seguridad sostienen que, tras localizar el escondite de los sospechosos, se produjo un intercambio de disparos que culminó con la muerte de los involucrados, a quienes las autoridades vinculan directamente con actividades violentas en la región y acusan de recibir apoyo de India.

El comunicado militar apunta que los fallecidos están vinculados a la organización Fitna al Hindustan, la cual es señalada como subordinada o “filial” del gobierno indio por las autoridades paquistaníes. En el mismo informe, reportado por la agencia Europa Press, se indica que la operación permitió recuperar diferentes tipos de armamento y explosivos, reforzando la postura oficial sobre la peligrosidad de los militantes neutralizados.

El Ejército atribuye a estas personas “numerosas actividades terroristas en la zona”, lo que enmarca el incidente dentro de una escalada de tensión en Baluchistán y otras áreas próximas a la frontera con Afganistán. Según publicó Europa Press, para las fuerzas paquistaníes, la ofensiva contra este y otros grupos responde al aumento de ataques en regiones críticas del país.

La postura del gobierno paquistaní sostiene que la India apoya a militantes separatistas baluches y a elementos del Tehrik e Taliban Pakistan (TTP), conocidos como los talibanes paquistaníes. Estas acusaciones han sido rechazadas formalmente por el gobierno indio, lo que evidencia la persistencia de profundas diferencias diplomáticas entre ambos países. Europa Press detalla que el Ejército paquistaní ha incrementado la frecuencia y el alcance de sus operativos en Baluchistán y en los límites fronterizos, como parte de los esfuerzos estatales para combatir la presencia y los ataques de agrupaciones armadas.

El distrito de Panjgur se sitúa en una provincia que regularmente es noticia por incidentes de violencia vinculados tanto a insurgencias separatistas como a la actividad de organizaciones armadas transfronterizas. Europa Press mencionó que, durante la operación en cuestión, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo un asedio al refugio de los presuntos miembros de Fitna al Hindustan, enfrentando una resistencia significativa antes de declarar la eliminación de los objetivos.

Este nuevo episodio se suma a una larga serie de acciones militares lanzadas por Pakistán, enmarcadas dentro de operativos de contrainsurgencia dirigidos contra diversos grupos acusados por las autoridades de desestabilizar la seguridad interna, a los que se les atribuye la responsabilidad de numerosos episodios violentos en Baluchistán, una región históricamente afectada por conflictos separatistas e incursiones de grupos extremistas.

Las tensiones entre Pakistán e India han estado marcadas, entre otros factores, por señalamientos mutuos de injerencia y apoyo a actividades armadas a través de fronteras, una situación que complica la cooperación bilateral y agudiza la inestabilidad en áreas de interés estratégico. Europa Press detalló que la reacción oficial india ha consistido en desmentir todo tipo de vinculación con los grupos ilegalizados y las acciones violentas reportadas por Pakistán.

En las últimas semanas, las autoridades paquistaníes han hecho un llamado público para que se incremente el respaldo internacional a su lucha contra las redes militantes, alegando que componentes externos contribuyen a la persistencia del conflicto en provincias como Baluchistán. Según consignó Europa Press, la presión sobre gobiernos y organismos multilaterales para que se involucren en la resolución del conflicto permanece alta, dado el riesgo de expansión de la violencia a otras regiones limítrofes y el impacto en la estabilidad regional.

Los enfrentamientos entre fuerzas del orden y células radicales no solo han dejado víctimas mortales, sino que también han potenciado un debate regional sobre la presencia e influencia de actores estatales y no estatales en los conflictos de Asia Meridional. Tal como puntualizó Europa Press, el actual escenario en Baluchistán se caracteriza por una continua vigilancia militar y una postura oficial que insiste en fortalecer medidas de seguridad y aumentar las operaciones preventivas, tanto en áreas urbanas como rurales de la provincia.