Los padres del enfermero muerto a tiros por agentes federales en Minneapolis subrayan que nunca sacó su arma

El comunicado de los padres de Alex Pretti cuestionó la versión oficial tras difundirse imágenes que, según ellos, muestran que su hijo tenía un teléfono en la mano y no un arma durante la operación federal en la que falleció. De acuerdo con la información publicada por el medio, la familia Pretti insiste en que los informes de las autoridades federales contienen falsedades, y exige transparencia y justicia en la investigación del incidente en Minneapolis.

Según reportó la agencia de noticias, Michael y Susan Pretti calificaron como "repugnantes mentiras" las afirmaciones de las autoridades federales sobre las intenciones de su hijo el día que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le dispararon en Minneapolis. Los padres remarcaron en su declaración que "no tenía un arma en la mano" y señalaron que las grabaciones publicadas muestran que Alex sostenía su teléfono móvil en la mano derecha, y que su mano izquierda, vacía, intentaba proteger a una mujer recién derribada durante el operativo, a pesar de estar expuesto a gas pimienta.

El medio consignó que la familia de la víctima sostuvo que Alex actuó en un intento de proteger a otra persona, y subrayó su labor como enfermero en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del Hospital de Veteranos de Minneapolis. Los padres afirmaron sentirse devastados y sumamente molestos por el fallecimiento de su hijo, a quien describieron como alguien que prestaba servicio tanto a su familia como a veteranos estadounidenses. Susan y Michael Pretti también expresaron su pesar por la repercusión y el vacío ocasionado por la pérdida de su hijo.

Tras la publicación del mensaje de la familia en redes sociales, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, según detalló el medio, respondió manifestando solidaridad con los familiares, pero defendió la labor del ICE y recordó que "haremos todo lo que sea necesario para proteger a los hombres y mujeres del ICE". Blanche también criticó fuertemente a las autoridades locales, como el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ambos demócratas, por lo que consideró declaraciones "engañosas y horrorosas" en torno al caso. Blanche afirmó que los funcionarios federales desempeñan tareas bajo condiciones difíciles y con humanidad.

Tal como informó la agencia de noticias, el incidente ocurrió durante una acción de la Patrulla Fronteriza y el ICE el sábado pasado en el centro de Minneapolis. Según la versión oficial de las autoridades federales, Alex Pretti portaba un arma durante la intervención y justifican el uso de la fuerza letal como defensa. El medio señaló que el enfermero contaba con una licencia legal para la tenencia de armas.

La muerte de Pretti se suma a otras actuaciones recientes de agentes federales en el estado, entre ellas el fallecimiento de Reneé Good el 7 de enero, también abatida a tiros, y la detención de un niño de cinco años. Estos hechos, según publicó la fuente original, han provocado protestas e indignación pública en Minnesota. Dirigentes municipales y estatales han reclamado la retirada de contingentes federales adicionales y el cese de lo que denominan una "ocupación" en la región.

De acuerdo con lo difundido por el medio, la familia de Pretti insiste en esclarecer las circunstancias que rodearon el disparo del agente federal y exige conocer la verdad sobre los hechos, al tiempo que demanda justicia en memoria de Alex. Los padres del enfermero subrayan que el joven buscaba marcar una diferencia en su entorno con sus acciones y que su comportamiento durante la intervención habría estado orientado a proteger a quienes lo rodeaban.

Las declaraciones de las autoridades federales continúan sosteniendo la versión de que los agentes actuaron en respuesta a una amenaza armada, al tiempo que reafirman su apoyo al personal del ICE y la importancia de su misión en escenarios de alta complejidad. Los llamados de la familia Pretti y de amplios sectores comunitarios reclaman una revisión profunda de los protocolos y la transparencia en el esclarecimiento de este tipo de intervenciones policiales que han resultado en víctimas fatales, reportó el medio.