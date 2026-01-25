Los Celtics de Hugo González cortan su racha en Chicago

Durante la ceremonia que rindió tributo a Derrick Rose en el United Center, la camiseta del exjugador quedó oficialmente retirada, marcando un momento significativo para los aficionados de los Chicago Bulls. En ese contexto, los Boston Celtics, dirigidos por Joe Mazzulla y con el alero español Hugo González en sus filas, cedieron ante la remontada de los Bulls con un marcador final de 114-111, según detalló el medio original.

De acuerdo con la información publicada, Boston llegó al descanso con una ventaja de seis puntos, pero no logró sostenerla tras la reanudación. La fatiga generada por la doble prórroga disputada la noche anterior frente a los Brooklyn Nets incidió en el rendimiento del equipo visitante. Chicago capitalizó esa circunstancia en el tercer cuarto y consiguió revertir el resultado. Los Celtics vieron entonces truncada su racha de dos victorias consecutivas en la presente Fase Regular de la NBA.

Los Bulls mostraron un juego colectivo destacado, sumando hasta ocho jugadores con registros de dobles dígitos en anotación. Por parte del conjunto de Boston, Jaylen Brown fue el máximo anotador con 33 puntos, aunque su desempeño no bastó para romper la solidez mostrada por los locales. Tal como consignó la fuente, la actuación individual de Brown contrastó con la capacidad de los Bulls para diversificar su ofensiva.

En cuanto a la participación de Hugo González, la publicación indica que el madrileño inició el encuentro en el banquillo y jugó un total de 11 minutos. Durante ese lapso, González contribuyó con tres puntos - producto de un tiro de campo convertido, específicamente un triple -, sumó un rebote y recuperó dos balones. Su intervención, aunque breve, formó parte de la rotación que Mazzulla presentó sobre la pista en la noche de homenaje.

El reporte subrayó que, pese a esta derrota, los Celtics mantienen la segunda posición en la Conferencia Este, acumulando un balance de 28 victorias y 17 derrotas. Solo los Detroit Pistons, con 32 victorias frente a 11 derrotas, superan actualmente a la franquicia de Boston en la clasificación de su conferencia.

La celebración en honor a Derrick Rose constituyó un componente emotivo de la jornada. El exjugador presenció cómo su dorsal quedaba suspendido en el estadio de la franquicia con la que desarrolló buena parte de su carrera. De acuerdo con la fuente, este acto congregó la atención no solo de los presentes en el arena sino también de quienes sigieron la actuación en el ámbito de la NBA.

Por el lado de Chicago, la victoria permitió fortalecer su rendimiento colectivo, evidenciado en el reparto de puntos entre varios miembros del plantel, una tendencia que marcó la diferencia frente al equipo de Boston. El medio añadió que el conjunto local supo aprovechar las oportunidades generadas durante el tercer cuarto y gestionó la recta final del enfrentamiento para asegurar el resultado favorable.

Finalizado el duelo, la situación de los Celtics en la tabla permanece estable, mientras los Bulls destacan la relevancia del triunfo en medio de una jornada cargada de significado tanto deportivo como simbólico. Así lo reflejó la cobertura, que integró tanto la importancia del homenaje a Rose como el impacto de la derrota para el conjunto visitante.