La NRA recuerda a la Fiscalía de EEUU que el ICE no tiene justificación para matar gente solo por ir armada

La Asociación Nacional del Rifle (NRA), el grupo de presión más importante de Estados Unidos a favor de la posesión de armas de fuego, ha criticado a la Fiscalía de EEUU por usar como excusa para defender a los agentes federales que mataron a tiros este sábado al enfermero Alex Pretti en Minneapolis el hecho de que iba armado cuando se aproximó a las fuerzas de seguridad.

La NRA ha denunciado este domingo un comentario formulado por el adjunto a la Fiscalía de California, Bill Essaili, quien indicó que "si te acercas a las fuerzas del orden con un arma, existe una probabilidad muy alta de que estén legalmente justificados para dispararte".

La Policía de Minneapolis ha informado de que Pretti tenía licencia para llevar armas de fuego y, por lo tanto, estaba legalmente capacitado para llevarla consigo. De hecho, en el estado está incluso permitido exhibirlas en público.

La NRA ha indicado que las declaraciones de Essaili son "peligrosas y equivocadas". La Constitución de EEUU, en particular las 2ª, 4ª y 14ª enmiendas prohíben a los agentes de la ley disparar a ciudadanos armados si no representan una amenaza inminente.

"Las voces públicas", ha añadido el lobby, "deberían esperar a que termine una investigación completa sin hacer generalizaciones y demonizar a los ciudadanos que respetan la ley".

