Trinidad y Tobago asegura que reforzará la seguridad con EE.UU. para combatir narcotráfico

Couva, 25 abr (EFE).- La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aseguró este sábado que reforzará su colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos con el fin de combatir el tráfico de drogas, proteger las fronteras y desmantelar las redes criminales transnacionales.

Persad-Bissessar calificó la cooperación con Washington como "beneficiosa", y destacó el intercambio de inteligencia, la tecnología de vigilancia y las operaciones conjuntas de incautaciones de drogas en los últimos meses, en una rueda de prensa con motivo de un año de su administración.

"Afirmo con orgullo que seguiremos trabajando con nuestros socios internacionales para mantener a Trinidad y Tobago y a toda nuestra región a salvo", enfatizó.

Como parte de esa iniciativa, Persad-Bissessar anunció la puesta en marcha de 30 puestos policiales móviles en todo el país, con el objetivo de aumentar la presencia policial y mejorar la capacidad de respuesta rápida en las comunidades de alto riesgo.

Paralelamente, el Gobierno trinitense ha llevado a cabo lo que Persad-Bissessar describió como una ambiciosa agenda legislativa con 30 nuevos proyectos de ley en el Parlamento durante su primer año en el cargo.

"Estas medidas no son una reforma superficial, sino más bien una profunda reestructuración institucional del sistema judicial", declaró la mandataria.

Por otro lado, la primera ministra destacó la importancia de la cooperación regional a través de la Comunidad del Caribe (Caricom), señalando que la delincuencia transnacional requiere respuestas coordinadas entre todos los países del Caribe.

La primera ministra vinculó estos esfuerzos a avances más amplios en el sector energético, que describió como fundamentales tanto para la recuperación nacional como para la estabilidad regional.

El Gobierno de Trinidad y Tobago pretende garantizar el suministro de gas a largo plazo y profundizar las alianzas con empresas energéticas internacionales, en un contexto de creciente demanda por parte de las industrias petroquímica y del Gas Natural Licuado (GNL).

En este sentido, la primera ministra subrayó que los avances económicos deben traducirse en beneficios tangibles para los ciudadanos, incluyendo la creación de empleo y el aumento de los ingresos para financiar los servicios públicos.

"Trinidad y Tobago es hoy un país más seguro gracias a su Gobierno", sentenció la mandataria. EFE