Asturias busca conexión directa con el puerto mexicano de Veracruz para aumentar comercio

Ciudad de México, 25 abr (EFE).- El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, anunció este sábado desde Ciudad de México que su Gobierno está "estudiando" una conexión de Asturias con el puerto de Veracruz (este), uno de los nodos comerciales más importantes de América Latina, como "punto de partida" para aumentar el intercambio entre la comunidad autónoma española y México.

"Estamos trabajando en la capacidad logística, estamos estudiando una conexión con el puerto de Veracruz como punto de partida para transmitir y generar más exportaciones y más importaciones en el caso de Asturias. El año pasado ya crecieron, y superaron los 282 millones de euros ", apuntó el líder autonómico durante la mesa redonda 'El legado de la emigración asturiana’.

En su primer viaje oficial al país norteamericano, Barbón subrayó que el Principado de Asturias ofrece "certeza, estabilidad y calidad de vida" en un mundo de "incertidumbre", al tiempo que insistió en que la región puede ejercer de "puerta de entrada" a los productos mexicanos al mercado europeo.

Este contexto "propicio", recordó, se produce en medio de las últimas negociaciones entre la Unión Europea (UE) y México para suscribir un acuerdo comercial modernizado.

Para el mandatario autonómico, esos vínculos económicos, en el caso de Asturias, se refuerzan con los "emocionales", ya que "no tiene la misma vinculación cultural un alemán con un mexicano que con un asturiano".

En este sentido, recordó el papel que jugó México durante la guerra civil española y su acogida del exilio republicano durante la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940).

"No puedo más que remarcar el agradecimiento que siento como presidente de Asturias al pueblo mexicano, y lo personifico en una figura que era el presidente Cárdenas. Porque en una tragedia colectiva para nuestro pueblo (...) acogió a todo el mundo", indicó.

"Se acogieron agricultores, zapateros, trabajadores de todo tipo que vinieron a desempeñar su labor y fueron acogidas de forma solidaria por el pueblo mexicano, por el presidente Cárdenas", añadió.

Ante esta historia compartida, Barbón destacó el "cariño" que siente hacia el pueblo mexicano y la "cultura común" que comparten ambas sociedades.

A nivel económico, el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, señaló que la economía asturiana tiene tejido empresarial para "integrarse en cadenas industriales" del país norteamericano, así como "muchas oportunidades" gracias a la "transformación energética profunda" hacia las renovables.

Barbón celebró este sábado la primera edición del festival 'Señardá', una celebración de los lazos con México y la importancia de la identidad asturiana en México, con gastronomía típica de la región y música tradicional.

Durante su viaje oficial, que acabará la próxima semana, el jefe del Gobierno asturiano estuvo acompañado de una comitiva empresarial de la región y se reunió con representantes del sector industrial mexicano y con descendientes del exilio español en el país norteamericano.