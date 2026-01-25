Agencias

Foro Pental informa de nuevas liberaciones de presos en Venezuela

Guardar

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, ha informado este domingo de que las autoridades venezolanas han liberado a más presos por motivos políticos en el marco del proceso de excarcelaciones anunciado por el Gobierno.

"Al menos 80 presos políticos que estamos verificando han sido excarcelados el día de hoy en todo el país. Probablemente se producen más excarcelaciones", ha publicado Romero en redes sociales.

Romero sí ha podido confirmar la liberación del abogado Kennedy Tejeda. "Excarcelado nuestro querido compañero Kennedy Tejeda, abogado, defensor de derechos humanos, preso político en Tocorón desde el 2 de agosto de 2024. Ya en su casa con su familia", ha explicado.

El Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense el 3 de enero, ha prometido un "número importante" de liberaciones de estos presos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Comunidad Judía Española exige "firmeza frente al antisemitismo" tras el ataque a un cementerio judío de Barcelona

Representantes hebreos en España solicitan a las instituciones que actúen con determinación tras los actos vandálicos ocurridos en Les Corts, señalando un preocupante aumento de agresiones y reclamando unidad social para frenar el odio en el país

La Comunidad Judía Española exige

Crónica del FC Barcelona - Real Oviedo: 3-0

Crónica del FC Barcelona -

El brazo armado de Hamás subraya que ha dado todos los detalles para encontrar el último cuerpo por entregar

Hamás declara haber proporcionado toda la información disponible a los mediadores sobre los restos del agente israelí Ran Gvili, exige el cumplimiento inmediato del acuerdo de alto el fuego y responsabiliza a Israel por demoras en la entrega

El brazo armado de Hamás

ArcelorMittal considera fundamental que la investigación se desarrolle "al margen de especulaciones"

ArcelorMittal considera fundamental que la

Renfe ha realizado hasta el momento más de 1.100 atenciones directas a familiares de víctimas del accidente

Más de un millar de personas han recibido información, apoyo psicológico, atención médica y facilidades logísticas a través de los equipos habilitados, líneas telefónicas y centros presenciales, tras el trágico suceso en Adamuz, según la empresa

Renfe ha realizado hasta el