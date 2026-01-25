Feijóo prepara una ofensiva contra Sánchez para denunciar su "mala gestión": Con Aznar y Rajoy no pasaba

"Puente es el chulo en las redes al que le han tumbado las redes ferroviarias", exponen fuentes vinculadas a Alberto Núñez Feijóo en declaraciones recogidas por Europa Press. Esta afirmación refleja el tono que ha adoptado la dirección del Partido Popular tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que resultó en más de 40 muertes y ha abierto una etapa de crítica directa a la gestión de Pedro Sánchez y su equipo. El partido opositor prepara una ofensiva política para responsabilizar al Gobierno por el estado de las infraestructuras ferroviarias y la carencia de presupuestos, reclamando explicaciones urgentes en sede parlamentaria.

De acuerdo con Europa Press, la estrategia del Partido Popular consiste en comparar la actuación del actual Ejecutivo con la gestión de los Gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, enfatizando que incidentes de tal gravedad no se registraron bajo sus mandatos, atribuyéndolo a un diferente manejo de la red ferroviaria y de los recursos públicos. Fuentes de la dirección popular sostienen que el Ejecutivo de Sánchez ha fallado en uno de los ámbitos en los que el PP considera tener mayor fortaleza: la gestión pública. "Hemos gobernado España casi ocho años con Rajoy y ocho con Aznar y ni se iba la luz —en alusión al apagón del 28 de abril— ni los accidentes eran por las vías", aclaran desde el partido, remarcando el contraste entre administraciones.

El propio Feijóo, según detalló Europa Press, expresó tras la tragedia ferroviaria que lo ocurrido en Adamuz no corresponde al azar ni a la mala suerte, sino a una "mala política" y una "incapacidad patente de gestión". La intención del PP es que cale en la opinión pública la idea de que la gestión del PSOE ha derivado en un "deterioro sideral" de los servicios esenciales, poniendo en duda la capacidad del Gobierno para gestionar infraestructuras críticas.

Al margen de las valoraciones, los populares consideran necesario que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso para informar sobre la situación ferroviaria y sobre ambos accidentes recientes, el de Adamuz y el de Gélida (Barcelona). El medio Europa Press consignó que la fecha de la comparecencia aún no se ha determinado, aunque en la sede de la calle Génova advierten que cualquier demora acentuará la percepción de incomodidad del mandatario. A este llamamiento se une la exigencia de explicaciones públicas por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, y del presidente de Adif, el ente gestor de infraestructuras ferroviarias.

Otra de las líneas argumentales del PP, según publicó Europa Press, es la que señala la ausencia de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado a lo largo de toda la legislatura, aspecto que, a juicio del partido, agrava la coyuntura y limita la capacidad de respuesta ante incidentes relevantes como el de Adamuz. Portavoces del PP agregan críticas a la estructura del Ministerio de Transportes y aluden que ha existido una politización del departamento e intereses ajenos a la función pública. Por ejemplo, fuentes internas aseguran que en el Ministerio han estado presentes perfiles cuyo interés "no era la gestión", sino beneficiarse personalmente o bien ocuparse de temas ajenos a la administración, como sostienen las fuentes consultadas por Europa Press.

Sobre la eventual responsabilidad del titular de Transportes, desde las filas del PP ya anticipan que no esperarán ceses ni dimisiones a corto plazo, amparándose en antecedentes recientes donde autoridades al frente de empresas o ministerios no han dado pasos al costado, aunque la situación resultase especialmente grave. En este sentido, argumentan con el caso de la exministra Beatriz Corredor, que, tras el apagón acontecido, se mantiene como presidenta de Red Eléctrica.

Según Europa Press, la formación popular también reclama una auditoría "completa e independiente" del estado de la red ferroviaria española de alta velocidad, fundamentándose en la Ley de Movilidad Sostenible. Esta petición busca esclarecer el estado real de las infraestructuras y señalar posibles deficiencias o necesidades de intervención urgente.

Paralelamente, Feijóo ha conformado un comité específico para el seguimiento de la crisis ferroviaria. Este órgano incluye a destacados miembros del partido, como el vicesecretario Juan Bravo y el expresidente de Renfe Pablo Vázquez, junto a expertos en gestión ferroviaria, con el objetivo de analizar en profundidad la situación y reforzar la presión política tanto en el Parlamento como en el debate público.

El medio Europa Press resalta que el equipo de Feijóo insiste en señalar lo que consideran una sucesión de crisis iniciadas tras las festividades navideñas, una etapa en la que, según el PP, Moncloa esperaba obtener cierto alivio mediático luego de eventos recientes vinculados a la corrupción y la inestabilidad política. Sin embargo, suman a la lista dificultades en la política de vivienda surgidas dentro del gobierno, declaraciones de responsables de ERC sobre financiación autonómica y el reciente colapso de servicios ferroviarios.

Este cúmulo de hechos, aseguran fuentes del PP citadas por Europa Press, refuerza su tesis de un "deterioro" en el funcionamiento del Ejecutivo. De esta forma, la formación intensifica su vigilancia sobre todas las medidas futuras en materia de infraestructuras y exige la adopción de nuevas acciones para revertir el estado actual del sistema ferroviario. La crisis tras la tragedia de Adamuz se presenta, para el principal partido de la oposición, como un punto de inflexión en el debate sobre la eficacia del Gobierno y la necesidad de esclarecer responsabilidades a todos los niveles administrativos.