Agencias

Detenido en Alemania un hombre por presuntamente pertenecer a Hamás

Un hombre de 36 años ha sido arrestado en el aeropuerto de la capital alemana, Berlín, por presuntamente ser miembro del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), tras llegar a territorio alemán desde la capital de Líbano, Beirut.

El detenido está acusado de adquirir munición real que presuntamente ha servido para cometer ataques contra instituciones vinculadas al Estado de Israel ubicadas en Alemania y otros países europeos, según ha informado la Fiscalía General del país.

Las investigaciones apuntan a que el hombre, nacido en Líbano, llegó a adquirir hasta 300 cartuchos de munición para un grupo de agentes extranjeros que pertenecerían a Hamás, un equipo del que él mismo también formaría parte.

El arrestado ya ha comparecido ante un juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia de Karlsruhe, que ha decretado prisión preventiva.

Esta nueva detención se suma a otras operaciones similares llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad alemanas en los últimos meses. El pasado mes de octubre, tres personas fuero detenidas por sus vínculos con Hamás durante un intercambio de armas en la capital berlinesa.

EuropaPress

