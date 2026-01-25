Crónica del FC Barcelona - Real Oviedo: 3-0

La segunda parte del partido en el Spotify Camp Nou estuvo marcada por la capacidad del FC Barcelona para transformar los errores rivales en goles determinantes, una situación que llevó a un cambio radical en el marcador y definió el resultado final. Según informó el medio original, el Real Oviedo, que había mostrado una defensa sólida durante los 45 minutos iniciales, cedió ante la presión blaugrana tras el descanso y encajó tres goles en poco más de veinte minutos. El conjunto dirigido por Hansi Flick recuperó de este modo el liderato de LaLiga EA Sports en la jornada 21, al imponerse 3-0 frente al colista asturiano, que permanece en la última posición de la tabla con trece puntos.

De acuerdo con lo publicado, cinco cambios en el once inicial del Barcelona respecto al partido anterior, incluyendo la reaparición de Joao Cancelo, no lograron dar fruto en la primera parte. El Real Oviedo ofreció una resistencia inesperada, incluso llegando a generar más peligro en el área contraria por medios de jugadores como Ilyas Chaira y Haissem Hassan. El equipo local careció de fluidez en su juego y tuvo dificultades para materializar ocasiones ante la portería de Aarón Escandell.

El relato del enfrentamiento, consignado por la misma fuente, describe cómo el Real Oviedo asumió el protagonismo en los compases iniciales: Fede Viñas probó los reflejos de Joan Garcia al minuto dos y Gerard Martín recibió la primera amonestación tras una falta a Hassan, quien desbordó en varias oportunidades por la banda. Las oportunidades para el conjunto culé fueron escasas antes del descanso, aunque una volea de Raphinha puso a prueba los reflejos de Escandell en el tiempo añadido.

En los primeros minutos del segundo tiempo, Flick optó por modificar la defensa y dio entrada a Jules Koundé, lo que antecedió un cambio de rumbo en el partido. En el minuto 52, tras una jugada acelerada por un despeje dificultoso del Real Oviedo, Lamine Yamal entorpeció a Carmo, Raphinha peinó el balón y Dani Olmo, con un disparo raso, abrió el marcador. Solo cinco minutos después, Raphinha aprovechó una pérdida de David Costas y amplió la ventaja con una vaselina ante Escandell.

La fuente también destaca el tercer y último gol, obra de Lamine Yamal, quien ejecutó una volea acrobática tras una asistencia con el exterior de Dani Olmo en el minuto 73, cerrando definitivamente el resultado. La noticia original remarca la ovación recibida por Santi Cazorla al ingresar al campo y la inestabilidad climática que se desató al final del encuentro, con lluvia intensa, tormenta eléctrica y granizo afectando a jugadores y asistentes en el tramo final.

El equipo liderado por Frenkie de Jong, quien ofreció el trofeo de la Supercopa de España a la afición antes del inicio, logró superar la ausencia de Pedri y ganar confianza de cara a su enfrentamiento europeo de la próxima semana frente al Copenhague, donde buscará el pase al 'Top 8' de la Champions League. El rival de turno, el Real Oviedo, enfrenta una situación comprometida tras su nueva derrota, manteniéndose en la última posición del campeonato.

Durante la primera parte, algunos incidentes captaron la atención del público, como un disparo de Ilyas Chaira desde larga distancia que rozó el palo, o una polémica falta señalada sobre Escandell por una supuesta infracción fuera del área, aunque la jugada había transcurrido dentro. Además de los goles y las incidencias tácticas, el árbitro Martínez Munuera mostró tarjetas amarillas a Gerard Martín en el Barcelona, y a Escandell y David Costas en el conjunto visitante.

En las alineaciones iniciales, el Barcelona formó con Joan Garcia en portería, acompañado por Cancelo, Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Casadó, De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha y Lewandowski. Por parte del Real Oviedo, Escandell protegió el arco, apoyado en defensa por Lucas Ahijado, Costas, Carmo y Javi López, acompañados en el mediocampo por Hassan, Sibo, Colombatto e Ilyas Chaira, junto a Reina y Fede Viñas en la delantera.

Según detalló la fuente consultada, durante el desarrollo del partido se realizaron varias sustituciones: en el Barcelona, Balde ingresó por Cancelo al minuto 60, Koundé por Gerard Martín al 46, Roony Bardghji por Lamine Yamal al 79, Bernal por Dani Olmo al 75 y Fermín por Raphinha al 60. Por el lado del Oviedo, Nacho Vidal sustituyó a Lucas Ahijado al minuto 66, Fonseca entró por Reina al 66, Borbas por Fede Viñas al 83, Cazorla por Colombatto al 83 y Brekalo por Hassan al 84.

El acto previo al inicio brindó espacio para la memoria, con un minuto de silencio dedicado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Gelida y Adamuz, así como al exvicepresidente del club, Carles Vilarrubí, y a Lucien Müller, antiguo jugador y entrenador azulgrana.

El FC Barcelona suma ya 51 puntos tras esta victoria y vuelve a situarse en lo más alto de la clasificación, superando en un punto al Real Madrid, que había tomado la delantera el sábado. El club catalán, de cara a la próxima fecha, se prepara para continuar su campaña en Liga y avanzar en la competición europea, mientras el Real Oviedo deberá buscar alternativas para salir del fondo de la tabla.