CHA reivindica una agricultura y ganadería "profesional, social y sostenible" para las comarcas turolenses

El reciente respaldo a la denuncia contra el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha provocado la suspensión temporal de la ratificación del pacto, generando que el siguiente paso quede en manos del Alto Tribunal. Según consignó Europa Press, este hecho ha sido destacado por Javier Carbó, candidato número uno de Chunta Aragonesista (CHA) por la circunscripción electoral de Teruel a las Cortes de Aragón, quien advirtió sobre las graves consecuencias que el acuerdo y las reformas de la Política Agraria Común (PAC) tendrían para los productores de la región. Carbó consideró que estos acuerdos internacionales y cambios normativos ponen en riesgo la supervivencia de las explotaciones locales.

De acuerdo con Europa Press, Carbó denunció que el acuerdo importaría productos de países terceros que no cumplen las mismas exigencias ambientales, sanitarias y laborales requeridas al sector agrícola español. Esta situación, según el candidato, afecta severamente la competitividad de los productores de Teruel y Aragón, “dinamitando la viabilidad de nuestras explotaciones”. El político aragonesista señaló que diversas fuerzas del Parlamento Europeo, incluidas aquellas que mantienen alianzas con CHA, como Compromís a través de su diputado Vicent Marzà, apoyaron la denuncia que ha bloqueado por ahora la tramitación del acuerdo.

Carbó cuestionó además la postura de los principales partidos españoles ante la votación sobre el acuerdo. Según publicó Europa Press, lamentó que “PP y PSOE votaron contra los intereses de Aragón, contra los intereses de Teruel”, sugiriendo que la representación política nacional no defendió adecuadamente a los productores locales ante las negociaciones y reformas aprobadas en la Unión Europea. Carbó remarcó que el campo turolense ya sufre las consecuencias de políticas que no consideran las particularidades del territorio y que agravan la situación estructural del sector, con la desaparición progresiva de explotaciones y el vaciamiento rural.

El candidato subrayó que las reformas de la PAC también representan un problema específico para las comarcas turolenses, debido a que las reglas de reparto y los criterios establecidos generan desequilibrios territoriales. Europa Press informó que Carbó explicó que las ayudas por hectárea entregadas al sector agrícola de Teruel resultan considerablemente inferiores a las percibidas en otras zonas, incluso dentro de Aragón. Esta diferencia afecta especialmente a las explotaciones de secano, típicas del territorio, provocando pérdidas económicas sustanciales que ponen en peligro la continuidad de muchas explotaciones familiares.

Carbó reclamó de forma enfática el establecimiento de políticas especiales para las zonas rurales turolenses, orientadas a garantizar precios justos para los productores, apoyar la ganadería extensiva y facilitar el relevo generacional. Según Europa Press, el líder aragonesista advirtió que “sin un campo fuerte no hay futuro para Teruel” y manifestó su rechazo a que el medio rural continúe siendo utilizado como ajuste ante decisiones políticas ajenas a la realidad local.

De acuerdo con lo reportado por Europa Press, el representante de CHA puso en valor la defensa de un modelo agrícola y ganadero que califica como “profesional, social y sostenible”, en contraste con las propuestas que promueven un enfoque de negocio especulativo vinculado a grandes fondos de inversión y macroexplotaciones. Carbó recalcó la importancia de proteger al sector primario como fuente de empleo, arraigo y equilibrio territorial, frente a la tendencia al abandono y concentración empresarial.

CHA reafirmó ante Europa Press su compromiso de continuar defendiendo estas propuestas en su programa electoral, con el propósito de frenar la desaparición de explotaciones, combatir el despoblamiento y asegurar condiciones dignas para los habitantes del medio rural en Teruel. El partido aragonesista sostiene que la defensa del campo implica elegir entre quienes buscan convertir la agricultura y la ganadería en sectores dominados por grandes intereses financieros, y aquellos que consideran primordial mantener la actividad agraria viva como sustento de la sociedad rural.

El contexto generado tras el aplazamiento del acuerdo entre la UE y Mercosur y las críticas ante la reforma de la PAC sitúan en primer plano las demandas del sector agrícola y ganadero en Aragón, especialmente en comarcas con características y necesidades específicas como las de Teruel. Según la cobertura de Europa Press, los planteamientos de CHA insisten en una intervención política que tenga en cuenta la vulnerabilidad del territorio, apueste por la diversidad productiva y promueva medidas de apoyo verdaderamente adaptadas a los desafíos demográficos y económicos del entorno rural.