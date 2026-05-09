Las exportaciones chinas crecen un 9,8 % interanual en abril

Pekín, 9 may (EFE).- El valor denominado en yuanes de las exportaciones chinas al resto del mundo aumentó un 9,8 % interanual en abril hasta unos 2,48 billones de yuanes (364.665 millones de dólares, 309.163 millones de euros), volviendo de esta forma a terreno positivo tras la contracción del 0,7 % interanual registrada en marzo.

Las cifras publicadas este sábado por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan a su vez a un incremento del 20,6 % interanual en las importaciones, que se situaron en unos 1,9 billones de yuanes (279.380 millones de dólares, 236.859 millones de euros).

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En el cuarto mes del año, los intercambios con otros países sumaron unos 4,38 billones de yuanes (644.056 millones de dólares, 546.022 millones de euros). EFE

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