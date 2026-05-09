China advierte a la UE tras la decisión europea de excluir a empresas chinas en la ley de ciberseguridad

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha expresado su preocupación con la Unión Europea y ha amenazado con "tomar medidas" tras la decisión europea de excluir a las empresas chinas de proyectos de infraestructura crítica dentro de su ley de ciberseguridad.

"Estamos observando de cerca cómo procederá la revisión y buscamos el diálogo con la UE. Si la Ley revisada discrimina a las empresas chinas, China tomará medidas resueltas para proteger sus derechos e intereses legítimos", ha asegurado el mandatario chino en una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

En los últimos meses, la Unión Europea ha ido endureciendo su marco de ciberseguridad en 2026, enfocado en reducir la dependencia de proveedores tecnológicos chinos "de alto riesgo" en infraestructuras críticas, en base al Reglamento de Ciberseguridad 2019/881 y sus posteriores revisiones. Mientras tanto, China ha seguido de cerca las directrices comunitarias y ha advertido de posibles contramedidas.

El Ejecutivo de Bruselas ha estado presionando para que los 27 estados miembros excluyan a proveedores chinos de redes 5G por "riesgos de seguridad", aunque, tras la impopular presencia de Donald Trump entre la sociedad europea, hay países que empiezan a cambiar de opinión sobre la relación con los grandes competidores comerciales.

PUBLICIDAD

En uno de los estados miembros, España, el 54,5% de los ciudadanos es partidaria de que la Unión Europea refuerce sus vínculos con China y otras potencias emergentes, frente a un 31,5% que preferiría apostar por una posición fundamentalmente alineada con Estados Unidos y la OTAN.

Así se desprende del Estudio sobre la situación política internacional hecho público este viernes por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que se basa en un total de 6.001 entrevistas realizadas entre los días 22 y 30 de abril y tiene un margen de error del más/menos 1,3%.

PUBLICIDAD