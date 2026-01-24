Vance viajará en febrero a Armenia y a Azerbaiyán para supervisar la evolución del Acuerdo de Paz

“Esta fue una guerra terrible, una de las ocho que he terminado, pero ahora tenemos prosperidad y paz”. Así lo expresó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al referirse al conflicto que por décadas enfrentó a Armenia y Azerbaiyán y que, según consignó la Casa Blanca, llegó a su fin tras el acuerdo alcanzado entre ambos países en agosto de 2025. Dentro de este contexto, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, se desplazará en febrero a la región para evaluar de manera directa los avances y compromisos pactados en el Acuerdo de Paz. Según la información difundida por medios oficiales y replicada por la prensa norteamericana, el mandatario agradeció los esfuerzos conjuntos del presidente azerí, Ilham Aliyev, y del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, al mantener vigente el entendimiento diplomático.

El medio detalló que el viaje de Vance tendrá como objetivo principal supervisar el estado de implementación de los compromisos establecidos, que buscaron poner fin a un extenso periodo de tensiones y enfrentamientos vinculados, principalmente, a las disputas territoriales, como las de Nagorno Karabaj. Según lo comunicado por Trump en sus redes sociales, esta visita responde a la necesidad de “consolidar nuestros esfuerzos de paz y promover la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional”. El acuerdo firmado incluye garantías para cesar las hostilidades y medidas orientadas a fomentar la estabilidad y la cooperación bilateral.

De acuerdo con las fuentes de la Casa Blanca, el tratado de agosto de 2025, al que Trump calificó como uno de los grandes logros de su administración en política exterior, establece una hoja de ruta que busca terminar con cuatro décadas de hostilidades. La intervención de mediadores estadounidenses estuvo acompañada de compromisos multilaterales, incentivo a la inversión internacional y la apertura de nuevos espacios para el desarrollo en ambos países.

Según publicó la prensa estadounidense y confirmaron fuentes oficiales, Washington prepara una serie de iniciativas que incluyen el fortalecimiento de la alianza estratégica con Azerbaiyán, acuerdos de cooperación nuclear pacífica con Armenia y la promoción de inversiones en sectores tecnológicos clave. El propio Trump subrayó en su declaración que existen avances concretos, como la firma de convenios para potenciar la industria de semiconductores y la autorización para la venta de equipamiento de defensa estadounidense a Azerbaiyán. Entre los productos mencionados figuran chalecos antibalas y embarcaciones, con el objetivo de avanzar la profesionalización de las fuerzas de seguridad y permitir una cooperación militar más estrecha bajo estándares internacionales.

Tal como informó la Casa Blanca, el acuerdo de paz busca no sólo poner término a un prolongado conflicto, sino habilitar condiciones para un crecimiento económico sostenido en la región. Una de las apuestas de la administración norteamericana apunta a incentivar la llegada de capital extranjero a ambos países, generando oportunidades para el comercio y la inversión en ámbitos como energía, infraestructura y alta tecnología.

Trump enfatizó que la visita de Vance servirá para consolidar el respaldo estadounidense a las partes involucradas y promover la Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional, una estrategia que, según se difunde desde el entorno presidencial, aspira a replicar el modelo de mediación aplicado entre Armenia y Azerbaiyán en otras regiones afectadas por conflictos. Las fuentes oficiales subrayan que la cooperación no se limita al campo de la seguridad y la defensa, sino que abarca dimensiones tecnológicas, industriales y de desarrollo sustentable.

En la región del Cáucaso, el acuerdo representa un cambio significativo luego de años de tensión. Los enfrentamientos ligados a Nagorno Karabaj y a desacuerdos limítrofes configuraron un panorama de inestabilidad prolongada que las recientes negociaciones, respaldadas por Estados Unidos, buscan dejar atrás. Los gobiernos de Armenia y Azerbaiyán, según destacarion portavoces de ambos países y recogió la Casa Blanca, ven la intervención de Washington como una garantía para la sostenibilidad del acuerdo.

El acuerdo alcanzado en agosto fue presentado por Trump como uno de los pilares de su política exterior. Detalló que la administración norteamericana impulsó una fórmula de entendimiento que prioriza el fin de la violencia y la generación de prosperidad colectiva. Además, el presidente estadounidense subrayó en su mensaje la importancia de asegurar que las transformaciones políticas se acompañen de desarrollo tecnológico y de apertura a nuevos mercados internacionales.

Fuentes diplomáticas remarcadas por el medio estadounidense informaron que la agenda de Vance en la región incluirá reuniones directas tanto con Aliyev como con Pashinián, así como encuentros con actores sociales y económicos de ambos países. La administración estadounidense sostiene que estos compromisos serán clave para monitorear la instrumentación de los acuerdos y para identificar nuevas áreas de cooperación en ámbitos productivos y de seguridad.

La Casa Blanca ha remarcado mediante comunicados que la labor de Vance buscará también fortalecer acuerdos previos de cooperación nuclear con Armenia y expandir iniciativas conjuntas en energías limpias. La estrategia contempla, además, un incremento en las exportaciones estadounidenses de tecnologías de semiconductores, especialmente dirigidas a consolidar nuevas cadenas de valor regionales en el Cáucaso.

La noticia del viaje de Vance fue difundida tanto por el presidente Trump a través de sus canales oficiales como por medios estadounidenses, que subrayaron la relevancia de la visita para afianzar los logros diplomáticos recientes y promover un entorno seguro para futuras inversiones internacionales en Armenia y Azerbaiyán.