Agencias

Patri Guijarro: "Nuestro objetivo es ganarlo todo"

Guardar

La centrocampista del FC Barcelona Patri Guijarro explicó su intención de "ir poco a poco" después de su lesión a pesar de que este sábado "salió bien" como MVP de la final de la Supercopa de España Iberdrola contra el Real Madrid, y dejó claro que el objetivo del equipo azulgrana es "ganarlo todo".

"Mi objetivo era ir poco a poco. Cuando vuelves de lesión larga, mentalmente tienes que ir poco a poco. No frustrarme. Quería ir a cosas fáciles. Lo mental era lo más importante. A nivel físico he trabajado bien y hay cambios. A nivel mental, la finura con balón, sin balón, cosas que antes te salen sin pensar, ahora es diferente. Es importante en mi posición. Hoy ha salido bien pero tengo que seguir en esa línea", afirmó en rueda de prensa.

La internacional española habló de una final igualada y del peligro que llevó el Madrid, una vez más, a la contra. "Lo dijimos, que iba a ser un partido igualado. El Madrid a la contra lo hace muy bien. Creo que nos han corrido a la contra pero hemos defendido bien. Partido muy igualado para estar contentas. Ha sido un partidazo, digno de una final por parte de los dos equipos", dijo.

"Estamos haciendo muy buena temporada, pasamos por muchas cosas, que si plantilla corta, lesiones, muchas jugadoras del filial. Estamos demostrando personalidad, ambición y ganas, es lo que identifica a este club. Estoy orgullosa de la mentalidad que estamos teniendo. No es fácil seguir ganando. Se consigue porque somos muy autoexigentes", añadió.

"Nos centramos en nuestro día a día, en el fútbol, en mejorar, todo el mundo hace el trabajo que tiene que hacer, está dando lo mejor de cada. Vamos a por ello, el equipo está capacitado, compite por todo. Hay que disfrutar de este primer título, pero vamos a ir a por los siguiente. Nuestro objetivo es ganarlo todo", confesó.

Por otro lado, Guijarro fue preguntada por si el Madrid está cada vez más cerca de las catalanas. "Ha habido muchos partidos muy igualados contra el Madrid. Lo veo un equipo más organizado defensivamente, elige el momento de presión mejor, tienen buenas jugadoras", apuntó, hablando de que el MVP se lo hubiese dado a su compañera Ona Batlle.

"Somos conscientes de que el Madrid, sobre todo en contraataque, a nivel de posesión son un equipo de mantener el balón, pero en la gran mayoría, lo hemos tenido nosotras, el mayor peligro que siempre nos hace es a nivel de contraataques, es la cosa a destacar que teníamos a vigilar. Hemos defendido bien. Sabíamos que nos iban a correr, pero no sufrimiento diría, pero sí mucha seriedad", terminó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Indra firma un acuerdo de colaboración tecnológica e inteligencia avanzada con el equipo Alpine de Fórmula 1

La integración de una innovadora plataforma de inteligencia artificial permitirá al equipo francés optimizar decisiones, anticipar incidentes y mejorar la eficacia competitiva en uno de los escenarios tecnológicos más exigentes de la industria del motor global

Indra firma un acuerdo de

Sacyr inicia las obras de la nueva autopista urbana de Asunción (Paraguay) por 153 millones de euros

El consorcio Rutas del Este comenzó la edificación de una importante vía elevada en la capital paraguaya, cuya inversión supera los 180 millones de dólares, para descongestionar el transporte y facilitar el acceso a ciudades del interior según autoridades locales

Sacyr inicia las obras de

Los hermanos Williams declaran el próximo martes por una presunta estafa en la compra de un coche de lujo

El Juzgado de Aoiz investiga si hubo irregularidades al formalizar la transacción de un Mercedes AMG E63, después de que la empresa denunciante acusara a los jugadores del Athletic y a su entorno de causarles un daño patrimonial relevante

Los hermanos Williams declaran el

El británico Dan Fallows, nuevo director técnico del equipo Visa Cash App Racing Bulls

El experimentado ingeniero asume la responsabilidad de liderar las áreas clave de desarrollo y diseño, sumando su dilatada trayectoria en Fórmula 1 a la estructura asociada con Red Bull en una etapa estratégica para la escudería

El británico Dan Fallows, nuevo

La tasa de bronquitis en niños aumenta un 22% en una semana y se sitúa en 259,9 casos por cada 100.000 habitantes

El informe de vigilancia del Instituto de Salud Carlos III alerta de un repunte de infecciones respiratorias en menores de cinco años tras varias semanas de descenso, atribuyendo el aumento principalmente al virus respiratorio sincitial, según datos oficiales recientes

Infobae