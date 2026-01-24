Mila y Rocío, hijas de Lina, recuerdan a la Duquesa de Alba

La relación entre la moda y la memoria familiar ocupa un lugar central en la trayectoria de Mila y Rocío Montero, quienes, dirigiendo la marca Lina Sevilla, han decidido mantener una pieza muy especial en su última colección: la Chaqueta Duquesa. Según publicó Europa Press, esta prenda emblemática tiene una historia íntimamente ligada a la Duquesa de Alba, una de las figuras más reconocidas que lució los diseños de la firma en años pasados.

Durante la presentación de su nueva colección titulada ‘Movimiento’, realizado en el Hotel Querencia de Sevilla, Mila y Rocío reafirmaron el peso simbólico y emotivo que supone continuar el legado de su madre, la recordada diseñadora Lina. De acuerdo con Europa Press, ambas expresaron que llevar el nombre de Lina no se percibe como una carga, sino como una responsabilidad alegre: “La palabra no es un peso, es la responsabilidad que tenemos de mantener la esencia y el alma de los fundadores, pero no un peso, es una alegría”.

La colección presentada incluyó una reinterpretación constante de la Chaqueta Duquesa. Sobre esta pieza, Mila y Rocío explicaron al medio Europa Press que se trata de una prenda replicada en varias ocasiones, basada en la chaqueta confeccionada para la Duquesa de Alba hace décadas. La presencia reiterada de esta prenda en la colección responde, según las directoras de la firma, al significado especial que tiene al vincular no solo la historia de la moda flamenca sino la tradición familiar y el recuerdo de figuras emblemáticas asociadas a la marca.

Mila evocó el vínculo personal con la Duquesa de Alba al recordar las veces que la vio en el taller siendo niña, acompañada en ocasiones por Eugenia. Según relató a Europa Press, esos momentos han quedado grabados en su memoria y refuerzan la influencia que tanto la familia como los clientes históricos han tenido sobre la evolución y la identidad de la firma Lina Sevilla.

La compañía, con décadas de historia, ha vestido a lo largo de los años a destacadas personalidades y mantiene como filosofía la preservación del espíritu original de sus fundadores. Europa Press subrayó que las directoras actuales consideran que la herencia y la identidad no solo residen en los archivos de diseños sino en el modo en que transmiten cada año una parte de la memoria familiar a través de las colecciones.

Dentro del contexto del desfile, la colección ‘Movimiento’ no solo expuso nuevos diseños, sino que también ofreció una mirada a la continuidad de la tradición, seleccionando prendas que actúan como puentes entre pasado y presente. La Chaqueta Duquesa, convertida en una suerte de homenaje al linaje personal y profesional de la marca, refleja la decisión de las hermanas Montero de honrar el legado materno y familiar en cada etapa de su labor.

La marca Lina Sevilla, bajo la conducción de Mila y Rocío, mantiene así una conexión constante con su historia y con aquellas figuras que, como la Duquesa de Alba, han aportado visibilidad y significación a sus creaciones. Según lo indicado por Europa Press, la firma explora cada temporada la relevancia de revisar y poner en valor tanto los íconos del vestuario flamenco como los lazos que definen su razón de ser.