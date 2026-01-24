Las FDS presentan pruebas de crímenes de guerra cometidos por el Ejército sirio durante el conflicto

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), la milicia kurda-árabe que sirve de "Ejército en funciones" de la región autónoma del noreste de Siria, han presentado este sábado una serie de pruebas que demuestran, denuncian, que el Ejército sirio ha cometido crímenes de guerra durante su reciente conflicto en la zona.

"Se presenta aquí evidencia documentada de crímenes de guerra cometidos por el ejército sirio en menos de 17 días de su continua campaña militar contra la población civil", ha hecho saber el portavoz de las FDS, Farhad Shami, en sus redes sociales.

El mensaje está acompañado de un documento con casos específicos de ejecuciones extrajudiciales, ataques contra hospitales, detenciones arbitrarias, mutilaciones y abusos contra mujeres combatientes, así como de la participación de yihadistas de Estado Islámico en las operaciones militares como aliados del Ejército sirio.

"Esta es solo una muestra limitada, ya que se están produciendo numerosas violaciones adicionales sin documentación ni supervisión internacional", ha hecho saber el portavoz.

El conflicto se encuentra ahora bajo un delicado alto el fuego acordado el pasado fin de semana por el que Damasco adquiere el control estratégico de la región, recursos incluidos, pero reconoce a los kurdos por decreto una identidad como comunidad separada. Además, el Ejército sirio asumirá el control de los centros de detención de familias de yihadistas, hasta ahora en manos de los kurdos.

Las FDS, sin embargo, acusan al Ejército sirio de haber proseguido con sus ataques a lo largo de esta semana. El último incidente, denuncian, tuvo lugar el jueves, cuando "facciones afiliadas a Damasco continúan sus ataques contra la prisión de Al Aqtan en Raqqa", donde hay yihadistas detenidos.

Los militares sirios también acusan a las FDS de continuar con sus ataques y señalan que están matando a civiles como táctica de terror que enmascaran bajo supuestas emboscadas al Ejército, como un incidente ocurrido este pasado viernes al este de la ciudad de Alepo.