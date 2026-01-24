Agencias

Irak pide a la UE financiación para las cárceles para miembros de Estado Islámico trasladados de Siria

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores de Irak, Fuad Huseín, ha pedido este sábado a la Alta Representante de la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Kaja Kallas, que asuma parte del coste del encarcelamiento de miembros de Estado Islámico trasladados desde el noreste de Siria.

"Hemos hablado de los prisioneros de Estado Islámico y la señora Kaja Kallas ha expresado su gratitud al Gobierno iraquí por aceptar acogerlos y el señor Fuad Huseín ha subrayado que la carga de seguridad y económica resultante de esta cuestión no debe ser asumida en solitario por Irak y que la responsabilidad descansa en todos los países implicados", ha informado el Ministerio de Asutnos Exteriores iraquí en un comunicado.

El texto explica que la iniciativa de la llamada fue de la UE y que la misma ha permitido a las dos partes tratar los últimos acontecimientos en Siria, en referencia a la ofensiva del Ejército sirio contra las milicias kurdo-árabes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que controlaban el noreste del país, incluidas varias cárceles con miembros y familiares de miembros de Estado Islámico.

Damasco y las FDS han firmado un acuerdo de alto el fuego y de integración en el Ejército, lo que no ha frenado el avance de las fuerzas militares y sus milicias aliadas con acusaciones de graves violaciones de los Derechos Humanos.

"Las dos partes han tratado en particular sobre los pactos y acuerdos alcanzados y los motivos de los enfrentamientos ocurridos en algunas zonas", ha indicado Bagdad, que destaca la huída de algunos miembros de Estado Islámico de prisiones de las que las FDS perdieron el control.

Ambas partes han destacado la importancia de que Europa tenga un "papel activo" para apoyar las conversaciones entre las FDS y el Gobierno sirio para lograr "acuerdos claros y con compromiso de aplicación".

Kajas y Huseín han destacado las buenas relaciones bilaterales y han tratado "formas de mejorar la cooperación conjunta en varios ámbitos de interés mutuo".

Estados Unidos ha informado del traslado de 150 yihadistas que permanecían detenidos en una cárcel en la gobernación de Hasaka, si bien hasta 7.000 más podrían ser transferidos a instalaciones iraquíes, de acuerdo con Washington, que ha celebrado la "audaz iniciativa" de Bagdad.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Así debe aplicarse el contorno de ojos para que sea efectivo de verdad

Un buen cuidado del área ocular requiere aplicar los productos adecuados siguiendo técnicas precisas, con suaves toques y evitando el exceso, para maximizar los beneficios contra bolsas, arrugas y deshidratación, asegura la experta Estefanía Sáenz

Así debe aplicarse el contorno

(Previa) Levante afronta al Elche en el derbi de la Comunitat por eludir el descenso

El Ciutat de Valencia recibe un enfrentamiento clave entre equipos con urgencias opuestas, marcado por bajas sensibles y la presión del Levante por reconectar con la victoria ante un Elche que busca romper su mala racha fuera de casa

(Previa) Levante afronta al Elche

Hamás tilda de "injustas" las sanciones de EEUU a seis organizaciones humanitarias de Gaza

Acusan a Washington de tomar medidas que aumentan la crisis en la Franja, piden revertir restricciones y exigen que se garanticen los compromisos para facilitar la llegada de asistencia, mientras el Tesoro estadounidense denuncia el uso de entidades civiles en conflictos

Hamás tilda de "injustas" las

Oliver Laxe, antes del anuncio de nominados al Oscar: "Hoy es un día de celebración, independientemente de lo que pase"

Minutos antes de conocerse los nominados a los Oscar 2026, el director de la aclamada cinta expresa gratitud por el respaldo recibido, resalta el apoyo de sus productores y periodistas, y destaca la importancia del proceso cinematográfico compartido

Oliver Laxe, antes del anuncio

Israel anuncia el derribo de un dron con armas que cruzó la frontera desde Jordania

Militares lograron interceptar un artefacto no tripulado equipado con pistolas tras cruzar una zona limítrofe proveniente de Jordania, mientras continúa la investigación sobre los responsables de repetidos intentos de tráfico de armamento hacia territorio israelí

Israel anuncia el derribo de