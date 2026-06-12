La visita de León XIV en televisión: 25 cadenas, casi 240 horas de retransmisiones y 18 millones de espectadores

El viaje apostólico del Papa León XIV a España culmina este viernes con un gran seguimiento por televisión. Desde el pasado sábado 6 de junio, 25 cadenas han ofrecido coberturas especiales, con cerca de 240 horas de retransmisiones y casi 18 millones de espectadores únicos, lo que supone el 37,8% de la población.

Según datos facilitados por Barlovento Comunicación a Europa Press, la emisión especial más vista fue la misa y la inauguración de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia de Barcelona el miércoles 10 de junio con 5.251.000 espectadores únicos, 1.044.000 de audiencia media y un 12,1% de cuota de pantalla.

PUBLICIDAD

A esta retransmisión especial siguió la vigilia de oración del Papa con los jóvenes que tuvo lugar el sábado 6 de junio en la madrileña Plaza de Lima, con 3.473.000 espectadores únicos, 997.000 de audiencia media y un 12,1% de cuota de pantalla; y el retransmisión de sus pasos por la capital el domingo 7 de junio, con 3.234.000 espectadores únicos, 907.000 de audiencia media y 10,8% de cuota de pantalla.

La ofrenda en la Catedral Almudena y el encuentro del Pontífice con la Comunidad Diocesana en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid el domingo 7 de junio logró reunir a 4.132.000 espectadores únicos, 893.000 de audiencia media y un 11,8% de cuota de pantalla.

PUBLICIDAD

En el último lugar de las cinco emisiones más vistas se halla el rezo del Papa en la Catedral de Barcelona, con 3.209.000 espectadores únicos, 812.000 de audiencia media y 14,5% de cuota de pantalla.

Para contar la primera visita de León XIV a España distintos medios de comunicación han realizado una cobertura especial desplegando menos técnicos y humanos.