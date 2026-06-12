El duro general Vannacci acecha los dominios de Meloni con su "derecha auténtica"

Gonzalo Sánchez

Roma, 12 jun (EFE).- Todavía queda espacio a la derecha de la ultraderecha italiana y el militar Roberto Vannacci se prepara ya para tomarlo con su nuevo partido en las elecciones de 2027, con la intención de sobresaltar la plácida hegemonía de la primera ministra, Giorgia Meloni, y de sus socios, y acceder al poder.

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Hasta hace no mucho Vannacci (La Spezia, 1968) era un militar con galones por sus servicios en medio mundo pero prácticamente desconocido en el país. Sin embargo, todo cambió cuando, en el verano de 2023, decidió autopublicar su libro 'Il mondo al contrario'.

Aquel libelo, una retahíla de tesis racistas y homófobas -"queridos homosexuales, no sois normales"- le costó una sanción del Ejército pero, al mismo tiempo, le hizo muy famoso. Tanto que algunos vieron en este bronco militar un revulsivo electoral.

El encargado de abrirle de par en par las puertas de la política fue el ultraderechista y vicepresidente del Gobierno Matteo Salvini, quien le coronó como delfín y le aupó hasta el Parlamento Europeo.

Por entonces no imaginaba que en realidad estaba invitando al 'lobo' a su propia casa... lo supo cuando el pasado febrero el soldado le abandonó para fundar su propio partido: Futuro Nacional.

Vannacci, admirador sin rubor de algunos aspectos del fascismo y de la Rusia de Vladímir Putin, ha creado una formación que gira a su alrededor en defensa de "la civilización cristiana" o la "familia natural" y para combatir lo 'woke' y la inmigración irregular.

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"No me defino como extrema derecha, sino como derecha auténtica", ha atajado en una reciente entrevista en la que llegó a sostener que los homosexuales italianos, objetivo frecuente de sus dardos, ya gozan de todos los derechos porque pueden conducir o ir al hospital.

Con este ideario, Vannacci ha convocado este fin de semana en Roma la primera asamblea constituyente de su partido para debatir y adoptar un programa de cara a las elecciones generales de 2027.

Pero, la pregunta que planea ahora sobre la política nacional es qué implicará el nacimiento de esta nueva formación ultra para la coalición conservadora que gobierna el país... ¿Inquietará el sueño tranquilo de Meloni y de sus aliados Salvini y Antonio Tajani?

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Por el momento Futuro Nacional tiene 94.000 afiliados y, aunque no ha pasado por las urnas, ya ha arrebatado 8 diputados tránsfugas: cinco han abandonado las filas de la Liga de Salvini, dos las de la Forza Italia de Tajani y uno las de los Hermanos de Italia de Meloni.

Este dato demuestra que el más perjudicado en toda esta historia es el propio Salvini, ya de por sí muy menguado electoralmente y que encara cierto malestar en su partido.

El sentimiento lo ha resumido uno de sus antiguos diputados, Rossano Sasso: "Son demasiado moderados", ha desairado al marcharse a Futuro Nacional.

Por otro lado, el partido de Vannacci traza un auge alcista en intención de voto y sondeos como el más reciente de Ipsos le sitúa en el 4,8 % y como determinante en 2027 para que la coalición derechista se mantenga en el poder otra legislatura más.

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"Juega a decir lo que la derecha en el poder no puede decir", sostiene el politólogo Lorenzo De Sio.

Ante estos augurios demoscópicos, la derecha mantiene una postura muy cauta con el exmilitar... no sea que le necesiten en el futuro. Meloni trata de ignorarle, de no darle voz, mientras que Salvini, aunque no esconde su resentimiento, no rechaza una eventual alianza.

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"Yo nunca cierro la puerta a nadie... aunque si atacas al Gobierno cada día...", ha afeado su antiguo 'padrino' político.

Ahora, en este último tramo de la legislatura, la coalición de Meloni trata de redactar una nueva ley electoral teniendo en cuenta qué reglas apuntalarían mejor sus dominios.

En el fondo, el dilema de la derecha pasa por decidir si quiere escorarse aún más hacia el conservadurismo, integrando a Vannacci, o si le conviene virar hacia posturas más moderadas, renegando de él.

De Sio cree más probable la segunda opción ya que Vannacci es visto con mucho recelo por el ala más liberal del Gobierno, sobre todo por Forza Italia y la familia Berlusconi que lo financia.

Además, el futuro sistema electoral a todas luces beneficiará a las coaliciones y, por eso, si el partido del militar va por libre, como posiblemente sucederá, se verá "muy limitado en su expansión".

Por el momento, el general se ha fijado el objetivo de conquistar el 20 % del voto. "Mis colegas son los desechos de otros, los que sobran. A mí me va bien (...) Con ellos quiero defender los intereses de Italia. Y lo lograremos", ha desafiado. EFE

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