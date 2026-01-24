Hansi Flick: "El proceso electoral no tiene que afectar al equipo"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este sábado que el proceso electoral, una vez fijada la fecha de las elecciones para el domingo 15 de marzo, no tiene que "afectar al equipo" y ha reclamado que la plantilla mantenga el foco exclusivamente en lo deportivo, en la previa del partido de este domingo ante el Real Oviedo (16.15 horas) en el Spotify Camp Nou, un encuentro en el que ha subrayado la importancia de "empezar bien" y ganar sin tener que ir de nuevo a remolque.

"No es cosa mía, pero lo sabía porque el presidente habló conmigo. Es buena noticia que sea cuanto antes posible. Esto no tiene que afectar al equipo, jugar a fútbol y tener éxito", ha señalado el técnico alemán al ser preguntado en rueda de prensa por la fecha de las elecciones a la presidencia del club.

Un proceso electoral sobre el que ha insistido en la necesidad de que haya estabilidad institucional. "En el último año y medio, desde que estoy aquí, ha habido muchos cambios para mejor. No invertimos tanto dinero, pero tomamos decisiones adecuadas de los jugadores que han llegado. Damos oportunidades a los jugadores de La Masia para jugar y mejorar. Estamos en una muy buena situación. Se han hecho muchas cosas bien y es importante para el club tener estabilidad", ha defendido.

En este sentido, Flick ha confirmado que es socio del FC Barcelona, aunque ha querido mantenerse al margen del debate electoral. "Conozco a uno o dos de los precandidatos, pero estoy centrado en el momento. Cuando llegue el momento, me informarán y decidiré a quién voto", ha explicado, antes de precisar que "si voto sería un secreto, en cualquier caso".

Ya en el plano deportivo, el entrenador blaugrana ha remarcado la necesidad de mejorar los inicios de partido para evitar encajar el primer gol, como ha sucedido recientemente. "Jugamos otra vez en casa, que es bueno, y queremos ganar. Se trata de nosotros, cómo empezamos, porque en los otros partidos han marcado ellos primeros", ha apuntado sobre el duelo ante el colista Real Oviedo.

Al mismo tiempo ha reconocido errores defensivos. "Hemos cometido algunos errores, por esto nos marcan goles. Quizá tengas razón y sea por un tema de concentración. Durante los 90 minutos hay que estar atentos. Nosotros atacamos bien y pensamos que la situación está controlada, pero en defensa hay que estar atentos", ha analizado.

Flick también se ha referido al rendimiento individual de varios jugadores, empezando por Fermín López. "Siempre puede darle la vuelta a los partidos. Necesitamos que siempre juegue a este nivel. A veces puede estar más tranquilo con la pelota, pero es su estilo de juego. Nunca sabes lo que pasará. Tiene mucho dinamismo e intensidad. Cuando ataca en los espacios es muy peligroso. Es fantástico delante de la portería. Crea oportunidades y en defensa presiona arriba. Es muy buena opción", ha destacado.

Sobre Pau Cubarsí, el técnico ha pedido comprensión por su juventud y la carga de minutos. "Tiene 19 años, acaba de cumplirlos. En los últimos partidos ha jugado muchos minutos y es normal que en algunas situaciones no lo haga al máximo nivel. Tiene mucho potencial. Es uno de los mejores defensores de España", ha asegurado.

Mientras, sobre Gavi, ha insistido en la prudencia con su regreso. "Lo veo casi cada día, está entrenando y mejorando mucho. También está tonificando, musculando, está en mejor situación. Hay que mantener la paciencia, paso a paso, no hay que precipitarse, confiamos en nuestro personal porque le queda mucha carrera por delante. No es necesario precipitarse. Si es febrero bien, pero lo importante es que vuelva en buenas condiciones", ha explicado.

Por último, Flick ha restado importancia al partido entre Villarreal y Real Madrid, inmediatos perseguidores del Barça en la clasificación, y a su posible influencia en la preparación del encuentro ante el Oviedo. "No influye en mis decisiones. Queda mucho en la Liga. No sé si tendré tiempo de verlo", ha zanjado.