Gazprom acepta la oferta de la petrolera húngara MOL para eliminar las sanciones a la energética serbia NIS

La compañía petrolera húngara MOL ha anunciado que la rusa Gazprom ha aceptado vender una parte mayoritaria de sus activos en la compañía energética serbia NIS para conseguir que EEUU levante la amenaza de sanciones que pesaban sobre ella, en lo que representaba una enorme losa para la economía del país balcánico.

El Gobierno serbio se ha pasado meses pidiendo a Estados Unidos que aplazara su amenaza de nuevas sanciones a la NIS en represalia por la guerra de Ucrania, teniendo en cuenta que Gazprom es copropietaria de la compañía.

Estados Unidos impuso unas sanciones iniciales a NIS en enero de 2025 por considerarla parte de la red estratégica energética rusa en Europa. Desde entonces se han emitido hasta ocho prórrogas de exención provisional desde Washington. La última expiraba este 23 de enero.

La ministra de Minería y Energía serbia, Dubravka Djedovic Handanovic, anunció el pasado 19 de enero que MOL pasaría a controlar el 56,15 por ciento de la compañía que hasta ahora estaba en manos de Gazprom y otros inversores rusos.

Este sábado, el director de Estrategia de MOL, Gyorgy Bacsa, ha confirmado que "el vendedor ha aceptado la oferta", y que ambas partes están ultimando ya los términos de la transacción, según ha hecho saber en un podcast de la propia compañía. Las partes planean finalizar y firmar un acuerdo de compra detallado a fines de marzo de 2026, seguido del proceso de cierre de la transacción.

"También hemos firmado un memorando especial con el Gobierno de la República de Serbia, que confirma el apoyo a la entrada de MOL y define diversas modalidades de dicho apoyo. Este marco se confirmará posteriormente mediante un acuerdo interestatal entre Hungría y Serbia", ha añadido.

El acuerdo incluye además que el Gobierno serbio eleve en cinco puntos porcentuales su participación en NIS, con lo que tendrá más derechos de voto y un papel mayor que el contemplado en los términos de la privatización de 2008.