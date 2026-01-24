Agencias

El Gobierno chino anuncia una investigación contra la mano derecha de Xi Jinping en el Ejército

Guardar

El Gobierno chino ha anunciado este sábado el comienzo de una investigación por "graves violaciones disciplinarias" contra dos de los más altos cargos de la cúpula del Ejército: el vicepresidente de la Comisión Militar Central, el general Zhang Youxia y el jefe de Gabinete del Departamento del Estado Mayor de la comisión, el general Liu Zhenli.

El caso de Zhang es especialmente importante por dos motivos: se trata del oficial uniformado de mayor rango en el Ejército chino y es miembro del Politburó del Partido Comunista, el núcleo del poder. La Comisión Militar Central es, cabe recordar el máximo órgano de mando militar de China y está encabezada por el presidente del país, Xi Jinping.

Según ha hecho saber el Ministerio de Defensa chino en un escueto comunicado, los dos generales han sido objeto de una deliberación preliminar por parte del el Comité Central del Partido Comunista de China, que en último término ha decidido abrir una investigación en firme contra ambos, declarados "sospechosos de graves violaciones de la disciplina y la ley", sin dar más detalles.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El preacuerdo sobre Groenlandia no cuestiona la soberanía danesa, señala primera ministra

Infobae

Investigado el dueño de una mini central hidraúlica que provocó la muerte de aves protegidas en Palencia

Las autoridades iniciaron diligencias tras la denuncia de Ecologistas en Acción, quienes alertaron a la Guardia Civil sobre el peligro de la instalación para especies salvajes en Torquemada y confirmaron la ausencia de medidas que eviten accidentes mortales

Investigado el dueño de una

Gaiarooms entra en Galicia con un hotel, un complejo de apartamentos y dos pensiones en el Camino de Santiago

La cadena impulsa su expansión en el norte de España al incorporar alojamientos en zonas estratégicas, apostando por gestión avanzada sin personal fijo y una oferta adaptada al viajero actual, con enfoque en eficiencia, profesionalización y experiencias integrales

Gaiarooms entra en Galicia con

Harry golpea el sur de Italia y causa daños en Sicilia por más de 500 millones de euros

Harry golpea el sur de

DE-CIX registra un récord en el tráfico de datos en 2025 con el intercambio de 79 exabytes

Infobae