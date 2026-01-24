Agencias

(Crónica) Las Palmas hace agua ante el Córdoba y el Sporting se pega a zona noble

La UD Las Palmas perdió (1-2) ante el Córdoba este sábado en la jornada 23 de LaLiga Hypermotion celebrada en el Estadio Gran Canaria y falló a la opción de ponerse líder, mientras que el Sporting venció (3-0) al Mirandés para pegarse a la zona de promoción.

Los de Luis García, que llevan dos derrotas y un empate en los últimos tres partidos, cayeron ante su público lastrados por un vulnerable arranque. El equipo canario hizo agua con los goles de Diego Bri y Adrián Fuentes a los diez minutos y, aunque Alejandro García recortó distancias, no hubo remontada amarilla.

Ni el regreso de Kirian Rodríguez ni el paso al frente en el segundo tiempo dio opciones de sumar a unas Las Palmas que encima perdió por sanción a Mika Mármol y Sergio Barcia, expulsado al final. Las Palmas se queda así en 38 puntos, fallando a lo apretado del ascenso directo, mientras el Córdoba (35) vuelve a pelear por el 'Top 6'.

Con 36 se colocó el Sporting, que superó al colista a base de penaltis, convertidos por Juan Otero y Jonathan Dubasin, al final del primer tiempo y en el inicio del segundo. En cambio, el Cádiz volvió a complicarse ese soñar con algo más esta campaña, después de caer en el Nuevo Mirandilla contra el Granada (1-2).

El equipo nazarí salió de los puestos de descenso con los tantos de Álex Sola, con la ayuda de Climent, y Rubén Alcaraz, de penalti. El Cádiz apretó y tuvo sus ocasiones en los últimos 20 minutos después del 1-2, pero se quedó sin nada en casa, estancado en mitad de tabla por dos derrotas seguidas.

En los primeros turnos de la tarde, Albacete y Leganés lograron importantes victorias para alejar la zona de abajo. El equipo manchego siguió su estado de euforia tras eliminar al Real Madrid en Copa del Rey con un 0-1 en su visita al Valladolid. Antonio Puertas firmó la victoria visitante con el gol en el minuto 85, justo después de la expulsión local de Iván Alejo.

El Pucela, muy poco productivo en ataque, recibió el doble castigo en el tramo final para quedarse con 28 puntos, por los 30 del Albacete. Con 29, el Leganés recuperó la senda de la victoria, tres en los últimos cuatro partidos, con un 2-0 a la Real Sociedad B. Álex Millán, gran gol después de fallar un penalti, y Diego García dieron los tres puntos al equipo madrileño en Butarque.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 23 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 23.

Málaga - Burgos 3-0.

Sábado 24.

Real Valladolid - Albacete 0-1.

Leganés - Real Sociedad B 2-0.

Las Palmas - Córdoba 1-2.

Real Sporting - Mirandés 3-0.

Cádiz - Granada 1-2.

Domingo 25.

Andorra - Huesca 14.00 horas.

Eibar - Almería 16.15 horas.

Real Zaragoza - Castellón 18.30 horas.

Deportivo de la Coruña - Real Racing Club 21.00 horas.

Lunes 26.

AD Ceuta - Cultural Leonesa 20.30 horas.

