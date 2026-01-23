VÍDEO: El Rey defiende una relación con EEUU basada en la "confianza y el diálogo" y reitera el compromiso con la OTAN

Durante la tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en España, Felipe VI destacó la preocupación europea respecto a la expansión de conflictos y la alteración de los marcos de referencia internacionales, citando ejemplos recientes como la guerra en Ucrania, la violencia en Oriente Próximo, y la inestabilidad en el Sahel. El monarca subrayó ante más de un centenar de embajadores que tales escenarios reafirman la importancia de fortalecer la cooperación internacional, incidiendo en que la preservación de la estabilidad global y la defensa colectiva requieren respuestas concertadas y una adaptación permanente de las alianzas. Según publicó Europa Press, el Rey hizo hincapié en la necesidad de que España mantenga un papel estratégico dentro de la OTAN y defienda activamente un entramado internacional de normas y derechos frente a retos contemporáneos.

Felipe VI dirigió su discurso al cuerpo diplomático, acompañado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, centrándose en el vínculo transatlántico que une a España y Estados Unidos. Tal como detalló Europa Press, el Rey reivindicó que la relación bilateral debe sostenerse en la confianza y el diálogo. Estas declaraciones llegan después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara sus críticas hacia el Gobierno español por no alcanzar el 5% del PIB en gasto militar. No obstante, el monarca remarcó que España mantiene su compromiso "firme" con la OTAN, reconociendo a la Alianza como "estratégica" y advirtiendo que cualquier debilitamiento de esta organización impactaría directamente en la seguridad tanto nacional como de los socios aliados.

Europa Press recogió las palabras de Felipe VI al referirse al 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que este año constituye lo que denomina “una ocasión especialmente relevante para poner en valor la decisiva contribución” española en dicho proceso histórico y, también, para renovar el propósito compartido de construir una relación constructiva, fundada en el respeto mutuo y orientada hacia el futuro. El monarca reiteró la relevancia de preservar el vínculo transatlántico, presentándolo como imprescindible para la seguridad y la estabilidad mundiales, objetivo para el cual estima necesario incrementar la capacidad de adaptación y practicar un ejercicio responsable de los fines compartidos por los aliados.

Según mencionó Europa Press, la intervención del Rey también abordó la transformación del orden internacional y la “inquietante expansión de la confrontación”. En su discurso, Felipe VI incluyó referencias a situaciones de tensión en el panorama global, como los disturbios en Irán y las manifestaciones contra el régimen de los ayatolás, así como al “pueblo venezolano”, tras la intervención militar de Estados Unidos que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro. El monarca defendió la liberación de todos los presos políticos presentes en esos territorios. Tanto el embajador iraní como la embajadora venezolana se encontraban presentes en la ceremonia.

De acuerdo con Europa Press, Felipe VI planteó a los diplomáticos la pregunta sobre la posibilidad de que la comunidad internacional permita la normalización del conflicto y el abandono de la capacidad de respuesta ante las crisis. Interrogó también sobre el riesgo de que el incumplimiento de las normas internacionales llegue a trivializarse. El monarca subrayó que “la respuesta no puede ser otra que reforzar las alianzas, la unión y la cooperación entre quienes compartimos valores y principios” y subrayó el deber de proteger y mejorar el sistema de normas e instituciones internacionales.

En un contexto en que Estados Unidos, de la mano de las propuestas de Trump, explora la creación de una Junta de Paz alternativa a la ONU, Felipe VI defendió la necesidad de proteger el orden establecido por el Derecho Internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Según consignó Europa Press, el monarca definió esta defensa como un “imperativo moral y político”, añadiendo que la Carta de Naciones Unidas, próxima a los ochenta años desde su promulgación en 2025, representa un recordatorio de las lecciones aprendidas tras los horrores del siglo XX y no constituye, en sus palabras, una opción entre varias, sino la base más sólida para trabajar por la paz, la justicia, el desarrollo sostenible, la prosperidad compartida y el respeto hacia los derechos humanos.

Felipe VI explicó que la eficacia de la ONU y el sistema internacional depende de la capacidad de los estados para no solo defenderlo, sino hacerlo evolucionar en función de los desafíos del presente. Según el discurso citado por Europa Press, el Rey manifestó que España participa activamente en los asuntos internacionales “a partir del respeto a las normas e instituciones internacionales y de la cooperación leal con socios y aliados”.

El evento, según Europa Press, fue la ocasión en la que el nuevo nuncio apostólico, Piero Pioppo, decano del cuerpo diplomático, ofreció condolencias por las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios en España y deseó la pronta recuperación de los heridos, mensaje que el monarca agradeció al iniciar su intervención junto con las muestras de solidaridad recibidas desde diversas partes del mundo.

Por último, Felipe VI expresó la voluntad de que, en los próximos años, España siga impulsando las relaciones con todos los países y promueva un marco internacional propicio para la paz y el bienestar conjunto, advirtiendo contra la indiferencia ante el conflicto y el deterioro de la observancia de las normas internacionales. Finalizó el Rey su alocución afirmando que se rechaza tanto el idealismo irrealizable como el conformismo, apostando por el realismo y la ética de la responsabilidad en la acción exterior de España.