Trump asegura que viajará a China en abril y que Xi Jinping devolverá la visita "a finales de año"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que realizará en abril un viaje oficial a China y ha agregado que el mandatario del gigante asiático, Xi Jinping, devolverá la visita "a finales de año", sin que Pekín se haya pronunciado por ahora sobre este calendario de desplazamiento.

"Espero ver a Xi", ha manifestado Trump en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One. "Voy a hacer un viaje. Iré en abril, él vendrá a finales de año", ha apuntado, antes de describir a su homólogo chino como una persona "fantástica" e "increíble".

Así, ha reconocido que las relaciones bilaterales se tensaron durante la pandemia de coronavirus, si bien ha matizado que "ahora la relación es excelente" y que mantiene "una gran relación con él".

En este sentido, ha destacado que China compra una gran cantidad de soja a Estados Unidos en el marco de los acuerdos alcanzados a raíz de la guerra arancelaria lanzada por Trump tras su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025. "Eso hace felices a nuestros agricultores y me hace feliz a mí", ha zanjado.

Los presidentes de Estados Unidos y China mantuvieron una reunión en octubre de 2025 en la ciudad de Busan, en Corea del Sur, un encuentro que Trump describió como "genial" para ambos países. "Esta reunión llevará a paz y éxito eternos", manifestó, en una señal de la mejora de sus relaciones durante los últimos meses.

