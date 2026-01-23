Sacyr inicia las obras de la nueva autopista urbana de Asunción (Paraguay) por 153 millones de euros

El consorcio Rutas del Este, formado por Sacyr Concesiones al 60% y por Ocho A al 40%, ha iniciado la construcción del proyecto concesional del nuevo acceso a Asunción (Paraguay), que busca mejorar la conectividad entre la capital y las ciudades del interior por 180 millones de dólares (153 millones de euros).

El proyecto consiste en una red vial estructurante, que cuenta con obras relevantes como las variantes de Ypacaraí-Areguá y una autopista urbana elevada de 3,6 kilómetros, con dos calzadas y cuatro carriles, así como dos nuevas conexiones a la ruta PY02.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, y la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, han dado esta semana inicio a las obras en un evento en el que el presidente destacó que esta infraestructura "beneficiará a todo el Paraguay, porque va a agregar dos vías de acceso que van a descomprimir el tráfico sobre la arteria principal, por donde transita el 80% del comercio del país".

El consorcio Rutas del Este ya fue el encargado de la concesión de duplicación y ampliación de la Ruta PY02, de 151 kilómetros y que requirió de una inversión de 520 millones de dólares (443 millones de euros), entrando en funcionamiento en 2023, y de la cual este nuevo tramo supone una ampliación de su capacidad y trazado.

Este es uno de los proyectos viales más importantes de la Región Oriental y el primero en ejecutarse bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP) en el país. La vía discurre desde el kilómetro 36 de la ciudad de Ypacaraí, hasta el kilómetro 187 de la localidad de Caaguazú.

La concesión engloba el diseño, financiación, construcción, mantenimiento y operación de la vía a lo largo de 30 años.