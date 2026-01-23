Pere Romeu: "Quiero acabar la final hablando de fútbol y de mis jugadoras"

Antes de la disputa de la final de la Supercopa de España entre el Barça Femení y el Real Madrid, el entrenador azulgrana Pere Romeu subrayó la importancia de que el encuentro permita reflexionar sobre el rendimiento futbolístico de sus jugadoras, el desarrollo del partido y el juego mostrado. El técnico expresó su mayor anhelo de que, al final del duelo, las intervenciones giren en torno a estos aspectos y no a posibles controversias arbitrales. Según informó el medio que cubre la rueda de prensa previa a la final, Romeu insistió en que el foco debe situarse en el deporte y el desempeño colectivo.

El medio detalló que, tras preguntas sobre su reacción a decisiones arbitrales en la semifinal, en particular respecto a la expulsión de Kika, Romeu remarcó: “A mí lo único que me preocupa es que mañana, cuando termine el partido, pueda venir aquí y hablar del juego, del partido y de lo bien que han estado mis futbolistas. Si mis comentarios van en esta línea, creo que habremos visto un partido justo”. Así, el entrenador enfatizó la necesidad de que la justicia deportiva prevalezca como eje rector de la final, dejando de lado posibles polémicas en el arbitraje.

En relación al precedente más cercano entre ambos equipos, Romeu recordó el encuentro liguero en Montjuïc. El Barça Femení dominó varios tramos del juego y generó ocasiones decisivas, aunque el desenlace del marcador resultó más ajustado en los últimos minutos. El entrenador detalló que el equipo azulgrana llevó la iniciativa y sostuvo el control en diversos momentos del choque. Mencionó que el equipo se adelantó 2-0 en el marcador, con momentos relevantes como la parada de penalti realizada por Cata y un disparo del Real Madrid que terminó en el palo, pero reconoció que el rival también generó ocasiones que pudieron cambiar el guion del partido. Finalmente, el desenlace favoreció claramente al Barça con un resultado de 4-0.

De acuerdo con la cobertura del medio, Pere Romeu señaló la evolución del conjunto blanco bajo la presencia de jugadoras dinámicas, destacando especialmente a Linda Caicedo. Según el técnico, “Linda juega muy bien entre líneas, va modificando su posición durante el partido y es seguramente la jugadora que más ataques acelera de su equipo”. Romeu valoró también la capacidad del Real Madrid para alternar diferentes fases del juego, alternando entre una presión alta efectiva y momentos de repliegue ordenado, con seis jugadoras defendiendo por detrás del balón, lo que dificulta el trabajo ofensivo del Barcelona.

Consultado sobre la presión añadida de disputar una final y acerca del componente emocional que implica el clásico entre azulgranas y madridistas, Romeu recalcó que la presión es una constante en cualquier partido del Barça, independientemente del rival. “Hablar de presión con el Barça es un poco absurdo, porque cada partido con esta camiseta tiene su dosis de presión. Este equipo quiere ganar todos los partidos, contra todos los rivales, pero siempre desde la humildad. Es una de nuestras señas de identidad”, indicó el entrenador, según consignó el medio citado. El técnico apuntó que afrontan el encuentro muy motivadas y con la intención de desplegar el mismo tipo de fútbol que buscarían en cualquier otra final.

El medio reportó además que Romeu concedió importancia al trofeo de la Supercopa como primer título de la temporada, señalando el valor anímico que supondría obtenerlo de cara a los meses que restan de competición. El entrenador manifestó que aunque el calendario sigue abierto y el curso está lejos de concluir, ganar este primer campeonato supondría un estímulo relevante para encarar el resto de los compromisos.

Romeu insistió en la versatilidad del equipo y la necesidad de adaptarse a los diferentes escenarios que puede presentar un partido. Dijo que durante el encuentro no siempre resulta posible mantener la perfección durante todo el tiempo reglamentario, por lo que será indispensable alternar momentos de control y de defensa eficaz. En la semifinal, indicó, el equipo evidenció que puede resistir y organizarse sin balón cuando las circunstancias lo requieren. El objetivo de llevar el duelo a una zona de seguridad para el Barcelona pasa por asegurar la posesión y controlar los contragolpes adversarios. “Vamos a intentar llevar el partido a nuestro terreno, a nuestra posesión y a nuestra calma con balón, controlando sus contraataques. Si lo hacemos bien, estaremos más cerca de lo que queremos, que es merecer ganar”, aseguró el técnico.

En el análisis de las características individuales de la plantilla, Romeu resaltó la polivalencia de futbolistas como Asha y Carla Julià. Según el entrenador, Asha aporta fortaleza y profundidad en la banda defensiva, junto con capacidad para la corrección y precisión en el pase, mientras que Carla es una jugadora técnica que puede ofrecer diferentes alternativas tácticas al equipo según su posición en el terreno de juego.

El entrenador confirmó al medio que tanto Aitana Bonmatí, actualmente lesionada, como Laia Aleixandri, acompañarán al grupo en el viaje, aunque todavía quede margen para la recuperación plena de ambas futbolistas. Romeu recalcó que la presencia de estas dos jugadoras junto a la plantilla contribuye al ambiente de unidad y apoyo en el equipo, independientemente de las circunstancias físicas individuales.

En todos estos aspectos, según el seguimiento del medio informativo, Pere Romeu destacó el componente colectivo, el mérito del grupo y los valores de humildad y competitividad que, a su juicio, definen al Barça Femení en la antesala de una nueva final ante el Real Madrid.