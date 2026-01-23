Agencias

Paloma Lago habla tras conocerse el archivo de su denuncia por presunta agresión sexual

Guardar

Paloma Lago ha vuelto a aparecer ante las cámaras al asistir a la pasarela de moda flamenca We Love Flamenco, en Sevilla. Allí, la presentadora de televisión ha hecho sus primeras declaraciones tras conocerse el archivo de su denuncia por presunta agresión sexual contra Alfonso Villares.

"Pues mira, no te puedo decir nada, solo que los trámites siguen judicialmente, todo el proceso sigue su curso, así que no te puedo decir nada", explicaba en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press.

Más parca en palabras se mostraba al preguntarle si se sentía decepcionada, asegurando que "no, no puedo decir más porque todo judicialmente sigue su curso", hacía hincapié.

El 2025 ha sido uno de los años más complicados para ella por esta presunta agresión a manos del exconselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, sino también por la muerte de su padre, Quico Pérez-Lago. Sus apariciones públicas han sido escasas y cada que vez que se le ha preguntado por su situación personal, la modelo ha preferido guardar silencio.

Muy ligada a la moda, Paloma no dudaba en asistir a la pasarela de moda flamenca 'We Love Flamenco' para apoyar a su amiga, Laura Sánchez, como organizadora del evento. Allí, la presentadora de televisión sonreía de nuevo a pesar de este varapalo judicial del que ha preferido no hablar.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sony presenta los auriculares LinkBuds Clip con diseño abierto

Sony lanza un innovador dispositivo auditivo que permite disfrutar de audio de alta definición y permanecer atento al entorno, gracias a tres opciones de escucha, batería de larga duración, resistencia al agua y funciones avanzadas para llamadas y personalización

Sony presenta los auriculares LinkBuds

Un equipo de Oxford diseña proteínas con capacidad cuántica, abriendo una nueva frontera en la biotecnología

Científicos británicos crean moléculas capaces de detectar señales magnéticas y ondas de radio en organismos vivos, una hazaña que abre el camino a innovadoras soluciones médicas, como la localización precisa de tumores o la administración personalizada de fármacos

Un equipo de Oxford diseña

Mayte Uceda aborda la fuerza de los lazos familiares en 'Los amores paralelos': "El amor no lo salva todo"

Dos hermanas enfrentan profundas diferencias personales y sociales en una novela que entrelaza pasión, sacrificio y lucha de clases durante la Revolución de Asturias, donde la autora explora cómo las presiones históricas y familiares ponen a prueba todo vínculo afectivo

Mayte Uceda aborda la fuerza

Antoine Griezmann se lesiona el muslo izquierdo en el entrenamiento

Antoine Griezmann se lesiona el

Más de 10.000 firmas en Change.org piden una calle para los vecinos de Adamuz (Córdoba) por su solidaridad

Impulsan una campaña digital para rendir homenaje a la respuesta altruista tras la tragedia ferroviaria en Córdoba, buscando reconocimiento público y permanente que destaque la actitud ejemplar de la población durante una de las jornadas más difíciles recientes

Más de 10.000 firmas en