Paloma Lago habla tras conocerse el archivo de su denuncia por presunta agresión sexual

Paloma Lago ha vuelto a aparecer ante las cámaras al asistir a la pasarela de moda flamenca We Love Flamenco, en Sevilla. Allí, la presentadora de televisión ha hecho sus primeras declaraciones tras conocerse el archivo de su denuncia por presunta agresión sexual contra Alfonso Villares.

"Pues mira, no te puedo decir nada, solo que los trámites siguen judicialmente, todo el proceso sigue su curso, así que no te puedo decir nada", explicaba en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press.

Más parca en palabras se mostraba al preguntarle si se sentía decepcionada, asegurando que "no, no puedo decir más porque todo judicialmente sigue su curso", hacía hincapié.

El 2025 ha sido uno de los años más complicados para ella por esta presunta agresión a manos del exconselleiro do Mar de la Xunta de Galicia, sino también por la muerte de su padre, Quico Pérez-Lago. Sus apariciones públicas han sido escasas y cada que vez que se le ha preguntado por su situación personal, la modelo ha preferido guardar silencio.

Muy ligada a la moda, Paloma no dudaba en asistir a la pasarela de moda flamenca 'We Love Flamenco' para apoyar a su amiga, Laura Sánchez, como organizadora del evento. Allí, la presentadora de televisión sonreía de nuevo a pesar de este varapalo judicial del que ha preferido no hablar.