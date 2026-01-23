Mueren doce personas por las tormentas de lluvia y nieve que azotan Afganistán

Las carreteras bloqueadas por la nieve y el corte en la importación de electricidad desde Uzbekistán han afectado la respuesta de emergencia en Afganistán, complicando la entrega de ayuda y generando apagones en doce provincias, informó la cadena afgana Amu TV. Esta situación ha tenido lugar en un contexto de advertencias a la población para que evite traslados innecesarios ante los riesgos meteorológicos que persisten en varias regiones. Según informó Amu TV y confirmaron las autoridades de Afganistán, al menos doce personas han perdido la vida y cinco han resultado heridas tras las intensas tormentas de lluvia y nieve ocurridas durante las últimas horas en el país.

La Autoridad Nacional para Preparación ante Desastres, instaurada luego de la llegada al poder de los talibán en agosto de 2021, indicó que las víctimas fatales se reportaron en siete provincias: Bamiyán, Faryab, Jauzján, Kandahar, Maidán Uardak, Nangarhar y Paruán. Los daños por el temporal se concentran en estas zonas, donde también se encuentran los heridos, según publicó la misma fuente.

El bloqueo de varias carreteras, incluidas rutas cruciales como la que une la capital, Kabul, con Jalalabad, ha impedido el acceso a las áreas más afectadas, dificultando el envío de equipos de rescate y recursos. Las intensas nevadas han provocado que las autoridades nacionales y locales emitan recomendaciones con carácter de urgencia, pidiendo a los ciudadanos mantenerse alertas ante las advertencias meteorológicas y limitar sus desplazamientos para evitar accidentes y facilitar las tareas de auxilio, según detalló el medio Amu TV.

La empresa nacional de electricidad, DABS, mencionó que el corte del suministro desde Uzbekistán, junto con los daños en las redes internas, ha generado una interrupción generalizada del servicio eléctrico. Las labores para restablecer la energía no han podido comenzar de forma efectiva debido a la imposibilidad de acceso a las zonas dañadas por la acumulación de nieve, consignó el medio afgano.

Como respuesta inmediata, la Autoridad Nacional para Preparación ante Desastres informó que las administraciones en cada provincia afectada recibieron instrucciones específicas para repartir alimentos y suministros básicos a las familias damnificadas. Según reportó Amu TV, los organismos encargados de la emergencia buscan alternativas para sortear los caminos inhabilitados y garantizar el acceso de ayuda humanitaria, aunque reconocen limitaciones por la magnitud de las condiciones meteorológicas.

La cadena Amu TV también destacó que, más allá de la asistencia primaria, el organismo de desastres pidió a las comunidades permanecer informadas sobre futuras alertas y evitar desplazamientos. Las advertencias oficiales subrayan la posibilidad de que se mantengan las condiciones adversas, lo que podría prolongar la interrupción de servicios y el aislamiento de algunas regiones.

Según informaron las autoridades a través del medio afgano, la extensión del corte eléctrico y el bloqueo de infraestructuras viales ha puesto a prueba la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, especialmente en las provincias del norte y el centro del país. El personal técnico y los equipos de socorro continúan a la espera de mejores condiciones para poder intervenir.

Las tormentas, conforme reportó la Autoridad Nacional para Preparación ante Desastres citada por Amu TV, han sumado nuevos retos tanto para los ciudadanos como para las instituciones locales. Los responsables reiteraron la solicitud de cooperación por parte de la población y advirtieron sobre las implicaciones de los riesgos meteorológicos en la seguridad y el suministro de servicios básicos en varias provincias del país.