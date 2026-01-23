La plata supera por primera vez en la historia los 100 dólares y discurre en paralelo al 'rally' del oro

La estrategia del Banco Nacional de Polonia para elevar de forma significativa sus reservas de oro, con el objetivo de superar las 700 toneladas y ubicarse entre los diez países con mayores acopios del metal, ejemplificó el renovado interés global por los activos refugio en un contexto internacional marcado por la volatilidad. Esta noticia llega en paralelo al desempeño histórico ocurrido en los mercados, donde la plata rebasó los 100 dólares (84,83 euros) por onza por primera vez, hecho que según detalló Europa Press, se alinea con el destacado ascenso del oro y responde a la creciente incertidumbre derivada de políticas económicas y tensiones geopolíticas.

El informe de Europa Press indicó que este viernes, sobre las 19:30 hora peninsular española, la cotización de la onza de plata experimentó un aumento del 5,24%, situándose en los 101,425 dólares (86,04 euros), alcanzando poco antes un máximo intradía de 101,680 dólares (86,25 euros). Este comportamiento de la plata coincidió con la subida del oro, que siguió su tendencia ascendente y se acercó a los 5.000 dólares (4.241,31 euros) por onza, llegando a negociarse por momentos en los 4.989,54 dólares (4.232,44 euros). Posteriormente, la cotización del oro se ajustó levemente y se posicionó en los 4.979,49 dólares (4.223,92 euros), manteniéndose un 1,35% por encima de la jornada anterior.

Europa Press detalló que, mientras a finales de diciembre el oro superó los 4.500 dólares (3.817,18 euros) por onza, acumula desde el inicio de 2026 un incremento del 15%. Esta dinámica se suma a la apreciación cercana al 70% registrada en 2025. Desde agosto de 2024, la onza de oro prácticamente duplicó su precio, tras sobrepasar por primera vez los 2.500 dólares (2.120,66 euros). La demanda de activos refugio, como el oro y la plata, se vio impulsada por factores como la incertidumbre económica mundial, las políticas estadounidenses y las fricciones internacionales.

Uno de los aspectos señalados por analistas y recogidos por Europa Press se relacionó con el impacto de las acciones y declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En este sentido, el conflicto diplomático reciente entre Washington y la Unión Europea en torno a Groenlandia fue identificado como uno de los principales desencadenantes del repunte del oro. Además, expertos de ING Research, como Warren Patterson y Ewa Manthey, resaltaron que las críticas de Trump a la Reserva Federal añadieron presión a los mercados al intensificar el debate sobre la independencia del banco central estadounidense.

Kathleen Brooks, analista de XTB Reino Unido, opinó según citó Europa Press que, si bien Estados Unidos sigue desempeñando un papel esencial en los mercados financieros, las condiciones actuales podrían señalar el fin de una etapa en la que los activos estadounidenses han mostrado rendimientos superiores al resto del mundo.

El interés de los bancos centrales por aumentar sus reservas de metales preciosos también quedó reflejado en los últimos movimientos del Banco Nacional de Polonia. Europa Press informó que la institución anunció un plan de compra de unas 150 toneladas adicionales de oro, lo que se traduce en un incremento del 27% con respecto al volumen actual, teniendo como objetivo alcanzar las 700 toneladas y situar al país entre los diez con mayores reservas del mundo. Los registros del World Gold Council consultados por Europa Press mostraron que Polonia cerró el tercer trimestre de 2025 en el undécimo lugar, con 515,34 toneladas de oro almacenadas, detrás de naciones como Estados Unidos, que lideró la lista con 8.133,46 toneladas, Alemania (3.350,25 toneladas) e Italia (2.451,84 toneladas); mientras, España figuró en el decimosexto puesto global con 281,58 toneladas.

La correlación entre la escalada de la plata y el oro refleja el impacto que tienen las tensiones geopolíticas, las estrategias de grandes bancos centrales y las señales procedentes del liderazgo político estadounidense, en el comportamiento de los mercados de metales preciosos. El avance simultáneo de ambos activos, según publicó Europa Press, responde a la búsqueda de instrumentos de resguardo por parte de los inversores frente al escenario económico incierto de la actualidad.