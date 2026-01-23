La cartera de crédito dominicana destinada al turismo creció un 67% en los últimos cinco años

La cartera de crédito bancaria destinada al turismo de República Dominicana creció un 67% en los últimos cinco años hasta alcanzar los 1.519 millones de euros, en los que también han participado importantes proyectos con promotores españoles, según las cifras aportadas por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) en el marco de la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2026.

Un total de 133.239 residentes españoles llegaron al país caribeño por vía aérea en 2025, solo superados en Europa por 196.000 residentes británicos y por encima de países europeos con mercados más grandes, como Francia o Alemania.

La banca múltiple concentra el 98% del total del crédito del sistema financiero orientado al sector turístico, según datos de la Superintendencia de Bancos, lo que pone de relieve la apuesta del sistema bancario en el turismo.

En concreto, las facilidades crediticias otorgadas por la banca se destinan principalmente a la construcción de nuevos proyectos hoteleros y negocios vinculados al turismo, así como a la ampliación y remodelación de infraestructuras existentes, la adquisición de equipamiento y la financiación de capital de trabajo.

Al cierre del 2025, el turismo representó el 8,3% del PIB dominicano y concentró el mismo porcentaje del total de ocupados del país, lo que equivale a 427.660 trabajadores.

El sector es, además, una de las principales fuentes de generación de divisas para el país, con unos ingresos superiores a 11.200 millones de dólares durante el último año (10.300 millones de euros).