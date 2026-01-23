Agencias

La cartera de crédito dominicana destinada al turismo creció un 67% en los últimos cinco años

Guardar

La cartera de crédito bancaria destinada al turismo de República Dominicana creció un 67% en los últimos cinco años hasta alcanzar los 1.519 millones de euros, en los que también han participado importantes proyectos con promotores españoles, según las cifras aportadas por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) en el marco de la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2026.

Un total de 133.239 residentes españoles llegaron al país caribeño por vía aérea en 2025, solo superados en Europa por 196.000 residentes británicos y por encima de países europeos con mercados más grandes, como Francia o Alemania.

La banca múltiple concentra el 98% del total del crédito del sistema financiero orientado al sector turístico, según datos de la Superintendencia de Bancos, lo que pone de relieve la apuesta del sistema bancario en el turismo.

En concreto, las facilidades crediticias otorgadas por la banca se destinan principalmente a la construcción de nuevos proyectos hoteleros y negocios vinculados al turismo, así como a la ampliación y remodelación de infraestructuras existentes, la adquisición de equipamiento y la financiación de capital de trabajo.

Al cierre del 2025, el turismo representó el 8,3% del PIB dominicano y concentró el mismo porcentaje del total de ocupados del país, lo que equivale a 427.660 trabajadores.

El sector es, además, una de las principales fuentes de generación de divisas para el país, con unos ingresos superiores a 11.200 millones de dólares durante el último año (10.300 millones de euros).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Una gran tormenta invernal amenaza EEUU y Canadá con fuertes nevadas y frío ártico

Millones de personas se preparan para el paso del sistema atmosférico más intenso del invierno que dejará temperaturas récord, posibles acumulados históricos de nieve, vientos extremos y graves condiciones en carreteras según agencias oficiales en ambos países

Infobae

Tres asociaciones entregan 15.000 firmas a Sanidad para exigir que los niños sean atendidos por enfermeras pediátricas

Las principales entidades del sector sanitario reclaman a la administración avances urgentes en la dotación de personal especializado para la atención de menores, advirtiendo de la escasez de profesionales y la necesidad de reconocer formalmente la especialidad infantil

Tres asociaciones entregan 15.000 firmas

Trump defiende sus aranceles y asegura que EEUU "mantiene el mundo entero a flote"

Durante su intervención en el foro económico de Davos, el mandatario estadounidense respaldó gravámenes comerciales, afirmó que la economía norteamericana es crucial para la prosperidad global y sostuvo que varias naciones dependen completamente del papel de su país

Infobae

La Eurocámara pide a la UE usar mejor sus recursos para defender los Derechos Humanos en el mundo

El informe anual del Parlamento Europeo alerta sobre un aumento global de ataques a la democracia y exige a la Unión Europea reforzar su compromiso con la protección de libertades, el respaldo judicial internacional y la aplicación plena de legislación digital

La Eurocámara pide a la

Euskadi registra rachas máximas de viento de 114 km/h en Matxitxako y de 112 km/h en Orduña

Euskadi registra rachas máximas de