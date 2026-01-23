Jessica Bueno, sobre su nueva relación con Roberto Mendoza: "He aprendido y sigo enfocada en mí"

Viviendo uno de los momentos más dulces de su vida tras confirmar su nueva ilusión con Roberto Mendoza, Jessica Bueno ha asistido a la pasarela de moda 'We Love Flamenco' y ha hablado con total sinceridad de cómo avanza su historia de amor.

"Es una nueva ilusión que ha llegado a mi vida, que voy con pies de plomo y ya se verá", decía la modelo porque "vivo el día a día" aunque reconocía ser "una romántica" y dejarse llevar. Eso sí, aseguraba que "he aprendido y sigo enfocada en mí, en mi trabajo y es en lo que me gustaría que estuvieseis atentos".

Hace unos días acudía junto a él a un acto público, en el desfile de a firma 'La Parrala' y al preguntarle por este gesto matizaba que "no me acompañó, yo fui a apoyar a mi amigo Sergio de La Parrala flamenca y él es músico, es violinista y estaba contratado para tocar junto al resto de músicos para Davinia, que estuvo cantando en el evento... y coincidimos, nada más".

Jessica fue preguntada por el supuesto enfrentamiento que han tenido Kiko Rivera e Irene Rosales y confesaba que "no soy nadie para opinar, así que prefiero mantenerme al margen de todo". Eso sí, reconocía que "ser padre es muy difícil, pero conociéndolos a los dos estoy segura de que hagan lo que hagan, siempre va a ser por el bienestar de sus hijas y lo harán genial, son un gran equipo".

En cuanto a la reacción de Luitingo a su nueva ilusión, deseándole lo mejor, comentaba que "llevamos casi un año que ya no formamos parte de la vida del uno del otro" por lo que "no pega tampoco seguir recordando a personas que ya no forman parte de tu vida".