Agencias

Hombres armados matan a tiros a siete jóvenes mineros en un ataque con tintes étnicos en el centro de Nigeria

Un grupo de hombres armados ha matado a tiros este viernes en el centro de Nigeria a siete jóvenes mineros de la comunidad borom, de mayoría cristiana, en el céntrico estado de Plateau.

Una asociación civil local asegura que detrás del ataque están los pastores de la etnia fulani, musulmanes, en un nuevo episodio de los históricos conflictos intercomunitarios e interconfesionales que sacuden el país.

El presidente de la Asociación de la Juventud Berom, Dalyop Solomon Mwantiri, ha condenado "de manera inequívoca" en un comunicado recogido por el diario nigeriano 'The Guardian', el "bárbaro y atroz asesinato de siete jóvenes berom a manos de terroristas fulani" en una mina del municipio de Kuru.

Los fallecidos, ha indicado, tenían entre 15 y 28 años de edad, víctimas de "un ataque directo a la paz, la seguridad, y la dignidad colectiva del pueblo berom".

La asociación de denuncia además la muerte de otras dos personas el pasado martes, en el municipio de Gyel, en un incidente que pone de manifiesto "el alarmante deterioro de la seguridad en tierra berom".

