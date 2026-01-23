Grupo Xcaret suma un nuevo restaurante y chefs a su Colectivo Gastronómico

La promoción All Kids and Teens Inclusive, en la que menores de 0 a 17 años no abonan su estancia, continuará vigente en el Hotel Xcaret México, de acuerdo con declaraciones de Lizeth Álvarez, directora ejecutiva comercial de Grupo Xcaret. Este anuncio se enmarcó en el encuentro Xcala Xcaret en la Feria Internacional de Turismo, Fitur 2026, evento donde la compañía expuso nuevas estrategias y proyectos.

Según comunicó Grupo Xcaret durante Fitur 2026, sumarán un nuevo establecimiento culinario a su oferta: el restaurante Le Chique, que abrirá sus puertas en el Hotel Xcaret Arte. Esta propuesta gastronómica estará dirigida por el chef Jonatan Gómez Luna, quien ha recibido distinciones como la estrella Michelin en calidad de Chef Mentor en los años 2024 y 2025, y es considerado como uno de los referentes de la cocina contemporánea nacional, reportó el grupo.

El medio detalló que dentro del Colectivo Gastronómico Xcaret Apapaxoa, la chef Karime López se incorpora para liderar el restaurante Xaak en el Hotel Xcaret Arte. López cuenta con el reconocimiento de haber sido la primera chef mexicana galardonada con una estrella Michelin. Además, el repostero Antonio Bachour se suma también al proyecto, haciéndose responsable de toda la línea de repostería en Xcaret. Según la información proporcionada por la empresa, estas incorporaciones buscan potenciar la oferta culinaria y posicionar a Xcaret como un referente en la alta gastronomía mexicana e internacional.

El grupo informó también que en la Cartelera Xcaret 2026 se contemplan diversos eventos destacados. Entre ellos, el Hotel Xcaret México será sede en mayo de la decimotercera edición de los Premios Platino, reconocimientos a la industria audiovisual iberoamericana. Asimismo, el emblemático Festival de Tradiciones de Vida y Muerte, que cumple su vigésimo aniversario, volverá a celebrarse en sus instalaciones, reafirmando su objetivo de preservar y difundir expresiones culturales nacionales.

En relación a la promoción de las artes populares, la tercera edición de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano reunirá a más de 144 maestros artesanos provenientes de 22 estados de la República Mexicana. Esta feria, según reportó la organización, ha generado más de 2.369 empleos y refuerza el compromiso de Xcaret con el apoyo al sector artesanal.

Además, la compañía informó que llevará a cabo la tercera edición del Festival Gastrocultural Apapaxoa, programada del 18 al 23 de septiembre, con el objetivo de reunir a distintos exponentes de la gastronomía en un espacio de intercambio y difusión de propuestas innovadoras.

Por último, Grupo Xcaret recibió el reconocimiento internacional como "Destino del Año" por parte de la revista Travel + Leisure, tal como dio a conocer la compañía. Este galardón premia las más de tres décadas de labor en el sector turístico del grupo, valorando su manera de conectar al visitante con la naturaleza, la cultura mexicana y sus iniciativas de sostenibilidad, reportó la empresa durante el encuentro.