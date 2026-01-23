Fundación Microfinanzas BBVA insta a invertir en educación de los jóvenes en América Latina para frenar la desigualdad

Un dato que pone en perspectiva la urgencia de abordar la desigualdad educativa es que el 39% de los jóvenes en América Latina y el Caribe abandona la escuela, cifra que implica una brecha de 25% respecto a los hogares más acomodados, según información del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Esta realidad afecta las oportunidades de inclusión social y el acceso a mejores condiciones de vida. Según detalló la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) en un comunicado replicado por diversas agencias y en el contexto del Día Internacional de la Educación, fomentar la formación entre los jóvenes es determinante para reducir la desigualdad en la región.

De acuerdo con FMBBVA, la edición del Día Internacional de la Educación, promovida cada 24 de enero por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), centra su atención este año en los menores de 30 años. Este grupo etario constituye más de la mitad de la población mundial, pero enfrenta serias dificultades para completar la educación secundaria, especialmente quienes provienen de contextos socioeconómicamente desfavorecidos. Según datos compilados por la fundación a partir de estadísticas de UNESCO, los jóvenes en situación de pobreza tienen tres veces menos probabilidad de graduarse de la secundaria frente a sus pares de mayores ingresos.

FMBBVA también recabó datos sobre la situación en España, donde la tasa de abandono escolar entre jóvenes de hogares con menores ingresos se ubica en 34%. Esta cifra, proveniente de la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS), significa una brecha de 31,7% respecto a los jóvenes provenientes de hogares de mayores recursos. Esta diferencia, aunque significativa, resulta aún mayor en América Latina y el Caribe, donde, como indica el BID, la tasa generalizada de abandono escolar juvenil alcanza el 39%.

El informe remarca que en Latinoamérica el 23% de los jóvenes no culmina la secundaria, un fenómeno que, según consignó la Fundación Microfinanzas BBVA respaldada por datos de la CAF en su Encuesta de Capacidades Financieras 2023-2025, se asocia directamente con un manejo deficiente de las finanzas personales y menor capacidad para enfrentar crisis económicas. En este sentido, la organización subraya la relación entre el acceso educativo y el bienestar financiero, así como las implicancias a largo plazo en la resiliencia individual y social.

Gabriela Eguidazu, directora de Innovación para el Crecimiento Inclusivo de FMBBVA, señaló que tanto la educación como el desarrollo de habilidades financieras juegan un papel clave para optimizar la salud financiera, enfrentar desigualdades, avanzar en la movilidad social y elevar la productividad. Eguidazu resaltó, citada por FMBBVA, que el impacto positivo de estas competencias se extiende al crecimiento personal, empresarial y comunitario de los jóvenes emprendedores.

Las conclusiones publicadas por FMBBVA indican que muchos jóvenes ven en la educación una motivación fundamental para emprender. La fundación observó que instalar un negocio propio suele responder al deseo de financiar una educación de calidad para sus hijos. Para apoyar estos objetivos, las entidades que componen FMBBVA han diseñado créditos educativos destinados a sufragar gastos de estudios en colegios, institutos de formación profesional y universidades.

Actualmente, la organización atiende a más de tres millones de emprendedores con bajos recursos. De este grupo, el 20% corresponde a menores de 30 años. FMBBVA precisó que durante el año 2025 se otorgaron 6.300 créditos enfocados principalmente en Perú, canalizados para financiar la formación académica, pagos de matrícula, manutención y adquisición de material tecnológico de los jóvenes emprendedores y sus familias.

Según reportó FMBBVA, la labor de la fundación no se limita al acceso financiero. Se han impulsado diversas estrategias de apoyo educativo, incluyendo plataformas virtuales gratuitas y abiertas para todo público, además de programas específicos de formación financiera dirigidos a jóvenes emprendedores en cinco países latinoamericanos. En Colombia, se desarrollaron talleres orientados a niños y jóvenes para enseñarles nociones de ahorro y planificación presupuestal, buscando que adquieran autonomía económica en su etapa adulta.

En República Dominicana, la entidad ofrece créditos educativos para cursar estudios técnicos, universitarios y de posgrado. Además, instituciones educativas pueden acceder a financiamiento para mejorar sus instalaciones y capacitar a su equipo docente. Los datos publicados por FMBBVA muestran que, solo en el año 2025, se concedieron 420 créditos de este tipo y se organizaron sesiones formativas de educación financiera en centros escolares.

El impacto de estas intervenciones también se refleja en Panamá, donde la fundación desarrolló talleres especializados en mercadeo y sostenibilidad para pequeños comerciantes. A esto se suman opciones de créditos educativos y el lanzamiento de un microseguro orientado a mujeres desde los 18 años, que incluye asistencia educativa virtual, explicó el organismo en su balance informativo.

FMBBVA recalcó la importancia de implementar estrategias amplias que abarquen tanto el financiamiento como la capacitación, destacando que una correcta formación en habilidades financieras refuerza la integración social y la preparación ante contextos económicos adversos. De acuerdo con la visión de la entidad y los organismos internacionales consultados, combatir el abandono escolar y ampliar el acceso a herramientas educativas son factores que pueden reducir la brecha de desigualdad y mejorar el panorama social de la región.