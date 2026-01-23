Fundación Microfinanzas BBVA insta a invertir en educación de los jóvenes en América Latina ante la desigualdad

El dato de que el 39% de los jóvenes en América Latina y el Caribe abandona la escuela en contraste con aquellos pertenecientes a los hogares más acomodados muestra cómo la desigualdad educativa afecta el desarrollo de la región. En este contexto, la Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) ha llamado a aumentar la inversión en la formación académica de los jóvenes como respuesta urgente para frenar la brecha social, de acuerdo con lo reportado por la propia organización en coincidencia con el Día Internacional de la Educación instaurado por la UNESCO.

Según informó FMBBVA a partir de datos de la UNESCO, la conmemoración de este año ha puesto el foco en las personas menores de 30 años, que representan más de la mitad de los habitantes del planeta. El acceso desigual a la educación representa un obstáculo persistente: los jóvenes de familias de bajos recursos tienen tres veces menos probabilidades de finalizar estudios de nivel secundario en comparación con los de mayores ingresos. El medio fundacional consignó que en España la tasa de abandono escolar llega al 34% en sectores con menos recursos, una diferencia de 31,7 puntos porcentuales respecto al grupo con mayor poder adquisitivo, según cifras de FUNCAS. Por otra parte, el fenómeno es aún más pronunciado en América Latina y el Caribe, donde la brecha llega al 25%, y el abandono del sistema educativo afecta al 39% de los jóvenes, según información divulgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo con la fundación, la falta de finalización de estudios secundarios mantiene asociados otros problemas: el 23% de los jóvenes en América Latina no logra concluir este ciclo, lo que influye directamente en las capacidades de administración financiera y limita la habilidad para afrontar crisis. En palabras de la CAF, extraídas de la Encuesta de Capacidades Financieras 2023-2025 citada por FMBBVA, completar la educación formal potencia el manejo responsable de los recursos y la resiliencia económica en entornos adversos.

La directora de Innovación para el Crecimiento Inclusivo de FMBBVA, Gabriela Eguidazu, expresó que “la educación y el desarrollo de habilidades financieras son esenciales para mejorar la salud financiera, superar desigualdades, mejorar la movilidad social e impulsar la productividad”. Agregó que quienes emprenden en la región encuentran en la educación un mecanismo de impulso no solo personal, sino también para su entorno familiar y comunitario.

De acuerdo con lo compartido por FMBBVA, para los pequeños empresarios de la región, una de las principales motivaciones al crear sus negocios es poder garantizar una educación de calidad para sus hijos. Ante esta demanda, las entidades vinculadas a la fundación han implementado líneas de créditos educativos que permiten financiar estudios en distintos niveles, desde escuelas y centros de formación profesional hasta universidades. La organización indicó que un 20% de los más de tres millones de emprendedores con pocos recursos que atienden tienen menos de 30 años.

Según consignó FMBBVA, en 2025 se aprobaron 6.300 créditos, principalmente en Perú, que se destinaron a sufragar formación académica, inscripciones, manutención y adquisición de material informático tanto para los emprendedores como para sus descendientes. Paralelamente, la fundación ha desarrollado plataformas abiertas y gratuitas de educación virtual, junto a productos educativos y programas de alfabetización financiera especialmente dirigidos a jóvenes empresarios en cinco territorios latinoamericanos.

El medio fundacional detalló acciones concretas en países como Colombia, donde se implementaron talleres interactivos relacionados con el ahorro y la elaboración de presupuestos, diseñados para que la niñez y la juventud adquieran las bases necesarias para tomar decisiones financieras informadas y alcanzar autonomía económica a largo plazo. En República Dominicana, la FMBBVA puso a disposición de los emprendedores opciones de crédito para financiar estudios técnicos, universitarios y de posgrado, mientras que los centros educativos también pueden acceder a fondos para mejorar sus instalaciones o desarrollar competencias docentes. La entidad puntualizó que en ese país, durante 2025, se aprobaron 420 créditos educativos y se organizaron charlas de formación financiera en instituciones escolares.

En Panamá, según reportó la fundación, se organizaron talleres orientados a comercios locales, enfocados en estrategias de ‘marketing’ y prácticas de sostenibilidad. La iniciativa también incluye créditos destinados a la educación y un microseguro para mujeres desde los 18 años, el cual contempla servicios de asistencia educativa online.

FMBBVA, apoyándose en indicadores de la UNESCO y el BID, sostiene que la reducción de la brecha educativa no solo incide en el desarrollo individual del joven, sino que repercute en el crecimiento económico y social de sus comunidades. A través de los programas mencionados, la fundación busca fortalecer la movilidad social y promover desde edades tempranas el aprendizaje de competencias académicas y financieras, consideradas herramientas para disminuir la desigualdad en la región de América Latina y el Caribe.