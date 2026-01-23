Agencias

El Rey defiende una relación con EEUU basada en la "confianza y el diálogo" y reitera el compromiso con la OTAN

El Rey Felipe VI ha defendido este viernes que la relación con Estados Unidos, incidiendo en que debe sustentarse en "la confianza y el diálogo" al tiempo que ha reiterado el compromiso de España con la OTAN tan solo un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a criticar al Gobierno por no alcanzar el 5% del PIB en gasto en defensa.

"La relación con Estados Unidos se ha construido históricamente sobre la base de la confianza y del diálogo", ha sostenido el monarca durante su discurso con motivo de la tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en España, entre los que se encontraba la encargada de negocios estadounidense, a la espera de que presente cartas credenciales el nuevo embajador.

Felipe VI ha defendido que el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, que se celebra este año, constituye una "ocasión especialmente relevante para poner en valor la decisiva contribución" de España a este hecho y "reafirmar la voluntad de mantener, desde el respeto mutuo, una relación constructiva y orientada al futuro".

Al hilo, el Rey ha recalcado que "España también defiende la importancia de preservar el vínculo transatlántico, que continúa siendo imprescindible para la seguridad y la estabilidad globales". Según el monarca, "exige, más que en ningún otro momento, una mayor capacidad de adaptación y un ejercicio responsable de los objetivos compartidos".

España, ha remarcado Felipe VI, "mantiene su compromiso firme" con la OTAN, que ha tildado de "alianza estratégica", "siendo muy consciente de que su debilitamiento tendría consecuencias directas para la seguridad de todos", incluida la española, "y la de todos nuestros socios y aliados".



