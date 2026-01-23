Agencias

El proceso de selección de jurado en el caso federal contra Mangione arrancará el 8 de septiembre

Guardar

El proceso de selección de jurado en el caso federal contra Luigi Mangione, el joven acusado por la muerte a tiros en diciembre de 2024 de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare, arrancará el 8 de septiembre, según ha informado la Justicia estadounidense.

La jueza del tribunal del distrito sur de Nueva York, Margaret Garnett, ha detallado que el cronograma dependerá de si se solicita la pena de muerte contra Mangione. De esta forma, en caso de que se descarte la pena capital, el proceso empezará el 13 de octubre.

Por contra, si la jueza decide proceder con la pena de muerte, el inicio del juicio se retrasará hasta el 11 de enero de 2027. Garnett deberá decidir así si concede la moción de la defensa para desestimar dos cargos relacionados con el acoso de Mangione a Thompson, lo que lo hace elegible para la pena capital.

Mangione también enfrenta un cargo de asesinato en un tribunal estatal de Nueva York, donde no se permite la pena de muerte, aunque el juez no ha fijado una fecha para el juicio. Se ha declarado no culpable en ambos casos, según ha recogido Bloomberg.

El joven fue detenido en un McDonald's de la ciudad de Altoona, en el estado de Pensilvania, cinco días después de matar presuntamente a tiros a Thompson, de 50 años, frente al hotel New York Hilton Midtown de Manhattan. El empresario, con una trayectoria de dos décadas en UnitedHealth, asumió en 2021 la dirección de la división de seguros de UnitedHealthcare.

Los investigadores sospechan que Mangione actuó movido por el rencor hacia la industria de los seguros sanitarios privados en Estados Unidos, denunciada en numerosas ocasiones por rechazar casi por defecto reclamaciones de sus propios clientes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El encarcelamiento de periodistas se mantiene en niveles récord en 2025, según CPJ

El reporte anual del Comité para la Protección de los Periodistas alerta sobre 330 trabajadores de medios privados de libertad en el mundo por motivos profesionales, detectando un repunte en castigos, malos tratos y casos sin cargos ni juicio

Infobae

Trump anuncia un preacuerdo sobre Groenlandia con la OTAN y retira amenaza de aranceles

Tras reunirse con el secretario general de la alianza, el líder estadounidense confirmó avances en temas estratégicos del Ártico, suspendió medidas comerciales para miembros europeos y anticipó negociaciones sobre defensa y recursos clave en la región

Infobae

'Cholo' Simeone: "Cuando hablamos de no contundencia, es general, no solamente para los delanteros"

Tras el empate frente al Galatasaray, el técnico argentino remarcó que marcar requiere aportes de toda la plantilla, no solo de los delanteros, y pidió que más jugadores se sumen al gol para afrontar nuevos desafíos en la Champions League

'Cholo' Simeone: "Cuando hablamos de

El presidente de Líbano denuncia la "política de agresión sistemática" de Israel por los últimos bombardeos

Joseph Aoun advierte sobre ataques a localidades libanesas pese a la tregua, reclama una acción internacional para frenar lo que considera violaciones del Derecho Humanitario y acusa a las fuerzas israelíes de poner en peligro a la población civil

El presidente de Líbano denuncia

Ordeig sobre el acuerdo UE-Mercosur: "Pase lo que pase" pediremos que se defienda a los productores

Òscar Ordeig afirmó que la administración catalana respaldará el sector primario en cualquier escenario, demandando garantías que aseguren procesos transparentes tras la decisión del Parlamento Europeo de detener el avance del pacto comercial con países sudamericanos

Ordeig sobre el acuerdo UE-Mercosur: