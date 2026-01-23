El oro enfila los 5.000 dólares ante el desorden mundial provocado por Trump

El Banco Nacional de Polonia ha anunciado que incrementará sus reservas de oro en más de un 27% —alrededor de 150 toneladas—, un movimiento que llevará sus existencias totales del metal precioso hasta las 700 toneladas y situará al país entre los diez mayores acumuladores de oro del mundo. Este dato se desprende de la información publicada por Europa Press a partir de estadísticas del World Gold Council, en un contexto internacional de creciente incertidumbre económica y política.

Según detalló Europa Press, la cotización del oro al contado ha experimentado una subida continuada, con un avance intradía que situó su precio en 4.967 dólares por onza este viernes. Esta escalada responde a la elección del oro como refugio financiero ante la volatilidad de los mercados globales, provocada principalmente por la inestabilidad derivada de las políticas adoptadas bajo la administración de Donald Trump en Estados Unidos. La tendencia ascendente comenzó a tomar fuerza a finales de diciembre, cuando el precio del oro rebasó los 4.500 dólares la onza por primera vez, y ha sumado una revalorización del 15% en lo que va de 2026, tras haber acumulado un incremento de aproximadamente el 70% durante el año anterior.

El fenómeno no es reciente. Europa Press explica que desde mediados de agosto de 2024, cuando la onza sobrepasó el umbral de los 2.500 dólares, el valor del metal precioso ha experimentado prácticamente una duplicación, impulsado por una serie de factores que han intensificado la búsqueda de activos seguros por parte de los inversores. En este periodo, la fricción entre Estados Unidos y Europa a raíz del tema de Groenlandia se ha identificado como el detonante más reciente del actual ‘rally’ del oro.

Warren Patterson y Ewa Manthey, analistas de ING Research citados por Europa Press, recalcan que la presión de la Casa Blanca sobre la Reserva Federal ha contribuido a la preocupación general respecto a la autonomía de la institución y a las perspectivas de la política monetaria estadounidense. Este escenario ha motivado que los inversores opten por el oro y la plata en vez de divisas o bonos del Tesoro, dadas las crecientes cifras de endeudamiento público y la percepción de que las decisiones de política económica se han vuelto menos predecibles.

Kathleen Brooks, especialista de XTB UK, indicó asimismo que diferentes indicadores apuntan al fin de un periodo de desempeño superior de Estados Unidos en los mercados financieros. Brooks expresó que “las ambiciones de Trump no están ayudando a mejorar la confianza”, sugiriendo que la política estadounidense ha dejado de ser vista como un factor estabilizador a nivel global.

En el plano internacional, los datos compilados por el World Gold Council y consultados por Europa Press revelan la dimensión de las reservas de oro de los principales países. A finales del tercer trimestre de 2025, Polonia figuraba en el undécimo lugar con 515,34 toneladas. El ranking lo lidera Estados Unidos con una tenencia de 8.133,46 toneladas, seguido por Alemania —3.350,25 toneladas— e Italia —2.451,84 toneladas—. España, según el informe, figura en el puesto dieciséis con 281,58 toneladas en sus reservas.

A medida que se profundiza la incertidumbre derivada de los movimientos políticos y económicos internacionales, instituciones financieras y bancos centrales muestran una preferencia creciente por fortalecer sus portafolios con activos tradicionalmente considerados seguros. El oro, como lo muestra su reciente evolución y la decisión de diversos países de aumentar sus reservas, gana protagonismo en un mercado donde la previsibilidad y la confianza parecen estar en entredicho, según ha detallado Europa Press.