El Gobierno de Sébastien Lecornu sale airoso de otras dos mociones de censura presentadas por la oposición

Los diputados franceses han rechazado este viernes otras dos mociones de censura presentadas contra el Gobierno del primer ministro, Sébastien Lecornu, por parte del partido de izquierdas La Francia Insumisa (LFI) y la formación ultraderechista Agrupación Nacional (AN).

Como estaba previsto, el Gobierno de Lecornu ha logrado volver a esquivar estas medidas, presentadas después de que el primer ministro invocara el artículo 49.3 de la Constitución francesa para sacar adelante los presupuestos generales de este año 2026 sin la necesidad de recibir el aval del Parlamento.

Dicho mecanismo fue puesto en marcha el martes por Lecornu, que afirmó que "cuando el debate parlamentario ya no permite llegar a una conclusión, alguien tiene que asumir la responsabilidad". "Este es un instrumento de último recurso, por no decir de último socorro", aclaró Lecornu ante la Asamblea Nacional tras la intervención de los grupos.

"Por primera vez en mucho tiempo, el Parlamento no puede decir que se le ha privado de su poder", subrayó entonces, a pesar de que en octubre había prometido no utilizar este recurso constitucional.

Así, la primera moción de la izquierda ha obtenido 269 votos a favor, mientras que la segunda se ha hecho solo con 142 --del total de los 288 necesarios para lograr la caída del Gobierno--.

El Consejo de Europa ha cuestionado en el pasado el uso de este artículo dado que una vez invocado el 49.3 son los diputados de la Asamblea Nacional quienes deben presentar y, llegado el caso, aprobar una moción de censura como vía para tumbar la ley.

