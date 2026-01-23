El Ejército sirio anuncia la toma de control de la prisión de Al Aqtan, en Raqqa, tras el acuerdo con las FDS

El Ejército sirio ha anunciado en las últimas horas de este jueves que ha tomado control de la prisión de Al Aqtan, en la gobernación de Raqqa, como parte del acuerdo de alto el fuego alcanzado la semana pasada con las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que estipula el cese inmediato de la ofensiva de Damasco en el noreste del país así como la integración de las instituciones y fuerzas kurdo-árabes en el Estado sirio.

"Unidades del Ejército acaban de comenzar a trasladar a combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias desde la prisión de Al Aqtan y sus alrededores, en la provincia de Raqqa, a la ciudad de Ain al Arab, al este de Alepo", ha confirmado el comando de operaciones de las Fuerzas Armadas a la agencia de noticias estatal SANA, en lo que ha destacado como "el primer paso" en la implementación del acuerdo firmado el pasado domingo.

La toma de Al Aqtan llega horas después de que las FDS hayan denunciado "bombardeos" de esta cárcel que aloja a combatientes de Estado Islámico por parte de las fuerzas afiliadas a Damasco. "Simultáneamente (...) estas facciones atacaron las afueras de la ciudad de Sarrin (gobernación de Alepo) y la aldea de Jrus, al sur de Kobane, con armamento pesado y artillería", han asegurado en un comunicado.

Las fuerzas kurdo-árabes han acusado de este modo al Ejecutivo liderado por Ahmed al Shara de violar el alto el fuego. "Solo ayer (este miércoles) se produjeron 22 violaciones por parte de estas facciones, incluyendo ataques a Kobane, Hasaka y la prisión de Al Aqtan", han reiterado.

Por otra parte, han denunciado que las autoridades sirias persisten en "su política de castigo colectivo cortando el suministro de agua y electricidad a la ciudad de Kobane e impidiendo el suministro de combustible en medio de las duras condiciones invernales".

La prisión de Al Aqtan alberga a aproximadamente 2.000 combatientes de Estado Islámico, "muchos" de ellos considerados los "más peligrosos" del grupo yihadista, de acuerdo a las informaciones de la cadena kurda Rudaw.

Estados Unidos, que ha dado por terminado su apoyo militar a las FDS en la lucha contra la organización terrorista, trasladó este miércoles a Irak a 150 presos del grupo que permanecían en una cárcel en la gobernación de Hasaka custodiada por las FDS, si bien hasta 7.000 más podrían ser transferidos a instalaciones iraquíes, de acuerdo al Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM).

El Gobierno sirio declaró este mismo miércoles como "zonas restringidas" el campamento de desplazados de Al Hol y las prisiones que albergan a combatientes de Estado Islámico en la provincia siria de Hasaka tras la retirada de las FDS del territorio en virtud del acuerdo firmado con el Gobierno de transición.

El acuerdo determina que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".