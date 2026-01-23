El Consejo de DDHH de la ONU pide a Irán que adopte medidas para detener las ejecuciones extrajudiciales

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha aprobado este viernes una resolución en la que insta a Teherán a respetar, proteger y cumplir sus obligaciones en materia de Derechos Humanos y adopte "todas las medidas necesarias para detener e impedir ejecuciones extrajudiciales".

El texto --aprobado con 25 votos a favor, siete en contra y 14 abstenciones-- insta a "todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole para garantizar que nadie sea condenado a muerte o ejecutado por delitos que no alcancen el umbral de los más graves", además de garantizar que las sentencias sean "dictadas por tribunales competentes" tras "procedimientos que respeten las garantías de un juicio justo".

"Deplora profundamente la situación de los Derechos Humanos en Irán, especialmente la violenta represión de las protestas pacíficas que causó la muerte de miles de personas, incluidos niños, y un gran número de heridos, así como la detención y encarcelamiento arbitrario de miles de personas en relación con las protestas nacionales que comenzaron el 28 de diciembre de 2025", indica.

Además, pide adoptar medidas para detener las desapariciones forzadas, así como la violencia sexual, las detenciones y encarcelamientos arbitrarios; la detención en régimen de incomunicación y tortura, así como otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, incluso contra manifestantes pacíficos".

"Hace un llamamiento al Gobierno de la República Islámica del Irán para que ponga fin a la intimidación y el hostigamiento selectivos de las víctimas, los supervivientes y sus familias y garantice su acceso a la verdad, la justicia y la reparación, incluidas las reparaciones; de conformidad con las garantías de un juicio justo en virtud del Derecho Internacional", reza la resolución.

Asimismo, exhorta a Teherán a restablecer "de inmediato y por completo el acceso a Internet", mientras que subraya "la importancia de mantener en todo el país un acceso a Internet libre, abierto, interoperable, fiable y seguro, ya que contribuye a las libertades de opinión, expresión y reunión".

"Exhorta al Gobierno de Irán a crear un entorno seguro y propicio para la sociedad civil, defensores de Derechos Humanos, periodistas y trabajadores de medios, garantizando y defendiendo el derecho a la libertad de opinión y expresión, tanto online como no online, y a poner fin a la persistente discriminación contra las mujeres y las niñas", agrega.

La medida también prorroga dos años más el mandato de la misión internacional independiente de investigación sobre Irán y le pide "que realice una investigación urgente sobre las denuncias de graves violaciones y abusos de Derechos Humanos, recientes y actuales, y los delitos perpetrados en relación con las protestas que comenzaron el 28 de diciembre de 2025".