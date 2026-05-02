Planas entiende que haya quien "ve con preocupación" Mercosur y apuesta por asegurar "igualdad de condiciones"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que entiende que haya quien "ve con preocupación" el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur que ha entrado en vigor este viernes, pero ha defendido que se trata de una oportunidad favorable para "un país exportador como España".

"Tenemos que asegurar que, por ejemplo, un producto fitosanitario que está prohibido en la Unión Europea no se utilice fuera para un producto que se importa en la UE", ha advertido Planas en el programa 'Voces que incluyen' de Radio 5, recogida por Europa Press, y ha apostado por responder con "control" e "igualdad de condiciones de trabajo" y "de producción".

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Aunque ha incidido en que "muchas veces las polémicas" mezclan "la realidad con lo que no lo es". "Seamos claros, se explica a aquel que quiere escuchar, no a quien no quiere escuchar", ha afirmado el ministro antes de sostener que hay "mucho ruido".

En la clausura del XIII Congreso Mundial del Jamón celebrado este jueves en Granada --horas antes de la entreda en vigor provisional del acuerdo--, Planas aseguró reiteró "se trata de una oportunidad" que España debe "aprovechar para seguir ampliando" su "presencia en los mercados exteriores" y aseguró que UE-Mercosur "permitirá eliminar los aranceles a la carne de cerdo y productos cárnicos de forma progresiva y llegar a un mercado de más de 260 millones de consumidores".

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