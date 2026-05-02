Detenidos en Túnez 26 miembros de una banda dedicada a estafas digitales en redes sociales

Túnez, 2 may (EFE).- La Policía Judicial de Túnez detuvo a 26 miembros una banda que se dedicaba a las estafas digitales y al blanqueo de dinero, mediante diversas técnicas de fraude electrónico, informó este sábado la radio Mosaique FM.

Tras una "larga" investigación y con los testimonios de varios afectados por las "numerosas" estafas y "otros datos" recabados, fueron ubicados los sujetos y "desmantelada completamente" la banda.

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La fuente explicó que los miembros de la red creaban cuentas y páginas falsas en diferentes plataformas y redes sociales, donde, en una primera etapa, mostraban productos de diversas categorías que ofrecían a precios atractivos y competitivos, respecto a su valor en el mercado.

Posteriormente, una vez que el comprador introducía todos los datos requeridos para pago, que se efectuaba de inmediato, y el envío del producto, también le jaqueaban la cuenta de la red o plataforma a través de la que interactuaban.

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A través de dicha cuenta, se comunicaban con un contacto del estafado, haciéndose pasar por él, alertando que había sido detenido, por lo que la nueva víctima debía ponerse en contacto con un supuesto abogado a través de un número de teléfono que los estafadores le proporcionaban.

El supuesto abogado le solicitaba una cuantía económica que debía aportar al instante, mediante transferencia bancaria, para el pago de una multa, que el letrado luego abonaría a las autoridades a cambio de la liberación de su amigo que, realmente, nunca había estado preso.

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Tras las detenciones, los funcionarios policiales incautaron dos camiones, seis motocicletas y diversos documentos falsificados que utilizaban para transferir fondos, así como los teléfonos móviles y equipos informáticos usados para cometer los delitos.

La fuente no precisó el número de personas que resultaron estafadas ni a cuanto asciende el fraude.

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Los arrestados serán acusados de blanqueo de dinero, estafa, procesamiento de datos personales sin permiso del propietario, ataques a los sistemas de información y organización criminal, entre otros. EFE