El central español Unai Núñez, cedido al Valencia hasta final de temporada

El RC Celta y el Valencia CF anunciaron este viernes la cesión al equipo 'che' del defensa español Unai Núñez hasta final de temporada, después de cumplir la primera parte del curso en el Hellas Verona italiano.

"El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el RC Celta de Vigo para la incorporación de Unai Núñez hasta el final de temporada", comunicó un equipo valenciano que viene sufriendo y parece que tendrá que pelear por salvar la categoría en LaLiga EA Sports.

El central vasco, de 28 años, llega cedido a Mestalla después de vestir la camiseta del Hellas Verona, donde ha jugado la primera mitad de la temporada compitiendo en un total de 18 partidos oficiales entre la Serie A y la Coppa Italia.

Unai Núñez, que llegó a Vigo en 2022, estuvo cedido en el Athletic Club la temporada pasada. Ahora, después de su paso por Italia, el central vuelve a España.

"Con su llegada el Valencia CF incorpora un futbolista en plena madurez profesional, con ritmo de competición y preparado para ayudar en cualquiera de los dos perfiles del centro de la defensa del equipo que dirige nuestro entrenador, Carlos Corberán", dice el Valencia.

