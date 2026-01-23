Detenidas más de un centenar de personas bajo sospecha de manipulación de votos en las elecciones de Kosovo

El recuento ordenado por la Comisión Electoral Central tras las sospechas de manipulación de sufragios en las elecciones de Kosovo culminó con la destitución de representantes de partidos en la ciudad de Prizren, mientras el partido Vetevendosje consolidaba su mayoría. Según detalló la Fiscalía de Prizren en un comunicado recogido por la agencia Kosovapress y otros medios internacionales, la operación desarrollada esta semana resultó en la detención e interrogatorio de al menos 109 personas señaladas por su implicación en presuntos fraudes con más de 68.000 votos.

El Ministerio Público de Prizren, junto con la Policía de Kosovo, precisó que la actuación involucró a cuatro fiscales del departamento de delitos graves y unos 200 agentes policiales. Las acusaciones contra los arrestados incluyen falsificación de resultados electorales, amenazas y entrega o recepción de sobornos vinculados al proceso de votación. La Fiscalía remarcó en su comunicado que estas acciones se inscriben en un esfuerzo para "fortalecer el Estado de derecho y el enjuiciamiento de quienes la infringen".

La investigación activada tras el recuento completo de sufragios tiene como principal epicentro Prizren, ciudad situada al sur del país, donde las irregularidades detectadas generaron alarma entre las autoridades electorales. El fiscal jefe de Prizren, Petrit Kryeziu, afirmó ante periodistas que la cantidad de votos manipulados superó los 68.000, lo que, según sus palabras, representa “un deseo directo de anular el resultado y la voluntad ciudadana”. Kryeziu añadió que varios testigos han optado por colaborar y han brindado detalles sobre el modo en que se ejercieron presiones, e identificado tanto a quienes aceptaron sobornos como a quienes los ofrecieron, según consignó Kosovapress.

Luan Ibrahimi, subdirector de la oficina de delitos económicos, indicó que esta intervención representa uno de los operativos de mayor envergadura realizados por la Policía de Kosovo en el área de delitos electorales, datos recogidos también por Kosovapress. El desarrollo de la investigación resultó inmediato a la decisión de la Comisión Electoral Central de repetir la contabilización de votos frente a las sospechas surgidas después de la cita electoral.

La jornada electoral se desarrolló el 28 de diciembre de 2025; en ese momento, el partido Vetevendosje (Movimiento para la Autodeterminación), bajo el liderazgo del primer ministro Albin Kurti, logró un resultado que le permitió asegurar la mayoría parlamentaria y la posibilidad de gobernar sin necesidad de alianzas, de acuerdo con la información recogida por Kosovapress.

La operación coordinada por la Fiscalía y la Policía refuerza, según sus portavoces, su compromiso con el combate a la delincuencia y la defensa del orden institucional. El caso involucra delitos graves que, a decir de las autoridades, afectan directamente la integridad de los comicios y la confianza ciudadana en el sistema democrático.

De acuerdo con el balance ofrecido por los fiscales actuantes, la red de corrupción electoral detenida se valió de diversas técnicas de manipulación, entre ellas la cooptación de funcionarios y la entrega sistemática de sobornos. El avance de las pesquisas permitió documentar testimonios que apuntalan la existencia de presiones organizadas y la participación coordinada de actores políticos y operadores de mesa electoral.

La repercusión del caso va más allá del proceso local, ya que el organismo electoral central tomó medidas excepcionales ante la magnitud de las sospechas, promoviendo la repetición del escrutinio para salvaguardar la transparencia. Tras la detención de más de 100 personas, la respuesta institucional aspira a restablecer la normalidad democrática y a sentar precedentes en la aplicación de justicia en delitos contra la voluntad popular.

El número de involucrados y la escala del fraude sitúan a este episodio entre los más relevantes de la historia electoral reciente en Kosovo, tanto en términos de alcance policial como judicial. Las autoridades judiciales y policiales continúan investigando y procesando las evidencias reunidas, mientras los partidos y organismos de supervisión electoral observan de cerca el desenlace del proceso y sus posibles efectos sobre la legitimidad del gobierno electo.