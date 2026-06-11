Dos investigados por robar el bolso a una mujer en el aparcamiento de un establecimiento comercial de Barañáin

La Guardia Civil de Navarra, a través del Área de Investigación del Puesto Principal de Pamplona, ha investigado a dos varones, de nacionalidad peruana y vecinos de Madrid, como presuntos autores de delitos de hurto y estafa cometidos en la localidad de Barañáin.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una mujer que manifestó haber sufrido la sustracción de su bolso mientras se encontraba en el aparcamiento subterráneo de un establecimiento comercial de la Cuenca de Pamplona.

Según relató la víctima, un varón se dirigió a ella desde un vehículo solicitando indicaciones para localizar una floristería, momento que fue aprovechado por otra persona para sustraerle el bolso del interior de su vehículo. Se trata de un hurto mediante un método de distracción, en este caso, una variante del método de la siembra.

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Entre los efectos sustraídos se encontraban documentación personal, tarjetas bancarias, dinero en efectivo, llaves y un teléfono móvil. Posteriormente, los autores realizaron diversas operaciones fraudulentas con las tarjetas sustraídas, entre ellas retiradas de efectivo e intentos de transferencias inmediatas mediante aplicaciones bancarias, ocasionando un perjuicio económico de 7.070 euros, explican desde la Guardia Civil.

Las gestiones practicadas por los agentes permitieron identificar un vehículo presuntamente utilizado durante la comisión del hurto, así como relacionar los hechos con otros delitos de similares características cometidos empleando el mismo 'modus operandi' tanto en Navarra como en la provincia de Valencia.

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Fruto del análisis del material disponible y de las distintas comprobaciones realizadas durante la investigación, los agentes lograron identificar al presunto autor material de las extracciones de dinero, así como al conductor del vehículo utilizado en los desplazamientos. Asimismo, se pudo determinar la utilización de distintas cuentas bancarias y líneas telefónicas vinculadas con las operaciones fraudulentas investigadas.

La investigación permitió igualmente relacionar a los investigados con otros hechos similares ocurridos en la localidad de Corella (Navarra), donde se empleó una metodología prácticamente idéntica para sustraer bolsos del interior de vehículos en aparcamientos comerciales.

Las diligencias instruidas por estos hechos fueron remitidas a la Sección de Instrucción de Guardia del Tribunal de Instancia de Pamplona, Plaza número 1.

Desde la Guardia Civil se recomienda extremar las precauciones en aparcamientos y zonas comerciales, evitando dejar bolsos, carteras o efectos de valor visibles en el interior de los vehículos, así como desconfiar de maniobras de distracción realizadas por desconocidos en este tipo de entornos.

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