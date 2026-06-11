India confirma la muerte de tres nacionales en un ataque de EEUU contra un buque frente a Omán

Las autoridades de India han confirmado este jueves la muerte de tres marineros que fueron dados por desaparecidos el miércoles tras un ataque del Ejército de Estados Unidos contra un buque frente a las costas de Omán.

"Es profundamente lamentable enterarse del trágico incidente a bordo del 'M/T Settebello', con bandera de Palaos", ha dicho el ministro de Puertos y Navegación de India, Sarbananda Sonowal. "Lamentablemente, se ha confirmado la muerte de tres marineros indios dados en un inicio por desaparecidos, tras la localización e identificación de sus cuerpos", ha agregado.

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"Esta es una profunda pérdida para nuestra comunidad marítima", ha manifestado en un mensaje en redes sociales, donde ha trasladado las condolencias del Gobierno de India a los familiares de las víctimas. "Nos comprometemos plenamente a brindarles apoyo", ha resaltado.

Asimismo, Sonowal ha recalcado que dio orden para lograr la "repatriación inmediata" de los tripulantes rescatados y los restos mortales de las víctimas. El petrolero contaba con 28 tripulantes, incluidos 24 ciudadanos indios, en el momento del ataque.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) aseguró el miércoles que sus fuerzas "inmovilizaron" y dispararon contra el petrolero 'M/T Settebello' mientras transitaba por el golfo de Omán por desobedecer las órdenes estadounidenses, en medio de su bloqueo a Irán en torno al estrecho de Ormuz.

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Así, especificó en un comunicado que "un avión estadounidense disparó municiones de precisión contra la sala de máquinas del buque después de que la tripulación desobedeciera repetidamente las instrucciones de las fuerzas estadounidenses".

Tras ello, el Ministerio de india condenó el ataque y confirmó el rescate de 21 marineros. "Los continuos ataques contra buques en la región son sumamente preocupantes y una consecuencia directa del conflicto que se desarrolla en la zona", zanjó.

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