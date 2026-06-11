CC considera "histórico" que León XIV acuda a Canarias a conocer su realidad migratoria "que no va a acabar"

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, considera "un momento más que histórico, más que histórico, muy especial" que el Papa León XIV acuda a Canarias a conocer la realidad migratoria con la que conviven los canarios "desde hace décadas y que no va a acabar por muchas soluciones milagrosas" que quieran "vender algunos".

Así lo ha expresado este jueves en declaraciones a los periodistas la portavoz de Coalición Canaria en la Cámara Baja poco antes de que el Pontífice llegue al archipiélago. Su visita a Canarias supone la culminación de un compromiso que dejó pendiente su predecesor, el Papa Francisco, quien expresó su deseo de viajar al archipiélago para conocer la realidad migratoria.

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Valido también ha defendido que es momento para "que el Estado español, por lo menos, y la Unión Europea, haga una reflexión sobre si se puede aplaudir el discurso del Papa, y luego actuar como se está actuando" en materia migratoria.

Preguntada sobre si cree que el lema 'Alza la mirada y acoge' es un mensaje político a determinados partidos para la acogida de inmigrantes, la diputada de Coalición Canaria ha contestado que "sin duda alguna".

Valido ha criticado que las comunidades autónomas no tienen información sobre "cómo se va a aplicar" el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor este viernes 12 de junio. "Va a poner más difícil a las personas migrantes la posibilidad de integración y de reconocimiento de sus derechos", ha señalado, al tiempo que ha añadido: "todo esto es absolutamente contrario a lo que venimos aplaudiendo del discurso del Papa".

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Por otro lado, ha puesto el foco también en que "se cierran acuerdos en muchas comunidades autónomas que tienen dentro de las condiciones el negar la llegada de un solo inmigrante más". "No se puede defender una cosa y la otra", ha zanjado.